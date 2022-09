Kane als Lösung des Bayern-Problems? FCB-Bosse wohl in Kontakt mit England-Kapitän

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Harry Kane - ein Torjäger, wie er im Buche steht. Ein solcher fehlt dem FC Bayern gerade. © GLYN KIRK/AFP

Der FC Bayern hat wohl erste Schritte unternommen, um Harry Kane zu verpflichten. Auch, wenn der Verein das Thema selbst klein halten will.

München - Der FC Bayern steckt in der Krise - in der Liga gab es zuletzt vier Spiele keinen Sieg. Vor allem vorne hakt es: Die Tore einer echten Neun, wie sie Robert Lewandowski war, fehlen an allen Ecken und Enden. Kurzfristig muss sich das aktuelle Team selbst aus diesem Schlamassel befreien, doch langfristig sollen die Verantwortlichen in England nach einer Lösung des Problems suchen. Konkret: Es gab angeblich bereits ersten Kontakt der Münchner mit dem Camp von Harry Kane (29).

FC Bayern: „Sanftes Abtasten“ mit der Partei Kane

Das berichtet der Kicker. Bereits am 10. Juli hatte das Fachmagazin von einem Interesse des FCB am Angreifer der Tottenham Hotspurs berichtet, nun soll es zu ersten Annäherungsschritten gekommen sein. Die Zeitung schreibt von einem „sanften Abtasten“ mit der Partei Kane. Allerdings sollen Hasan Salihamidzic und Co. darauf bedacht sein, das Thema „nicht zu groß zu machen“ - wohl auch, um dem aktuellen Team nicht das Selbstvertrauen zu nehmen.

Oktoberfest-Besuch des FC Bayern: de Ligt mit Model-Freundin, die Müllers, Nagelsmann und Kahn da Fotostrecke ansehen

Englands Kapitän ist noch bis 2024 an seinen Verein gebunden. Trainer Antonio Conte und der Klub würden gerne mit ihm verlängern, hatten ihn als „unantastbar“ bezeichnet. Doch wenn Kane selbst weg will und eine neue Herausforderung sucht, könnten die Bayern zum Zug kommen. In München stünde die Wahrscheinlichkeit auf Titel, sei es Meisterschaften oder die Champions League, deutlich höher als bei den Spurs.

Wie realistisch ist ein möglicher Kane-Deal? Ein englischer Ex-Bayern-Star glaubt zumindest nicht an eine schnelle Verpflichtung des Torjägers. Owen Hargreaves (1997 bis 2007 in München) erklärte gegenüber ran, Kane „gehört Tottenham Hotspur und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass er nächstes Jahr nicht mehr in London spielt“. Für eine schnelle Verpflichtung müsste Bayern tief in die Tasche greifen: Transfermarkt.de beziffert seinen Marktwert auf 90 Millionen Euro. Ob die Verantwortlichen noch so viel Geduld haben, bis Kane 2024 ablösefrei ist? Aktuell scheint dies schwer vorstellbar. (cg)

Sadio Mané zeigte zuletzt eher schwache Leistungen im Bayern-Trikot. Bei der senegalesischen Nationalmannschaft klappte es jedoch mit dem Toreschießen.