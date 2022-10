FC Bayern sucht den Super-Stürmer: Kane-Transfer könnte 100-Millionen-Euro-Marke knacken

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Marcus Thuram (li.) und Harry Kane (re.) werden als neue FCB-Stürmer gehandelt. © Elli Birch/Anp/imago

Dem FC Bayern fehlt ein Neuner. Einer, wie Robert Lewandowski. Ein Super-Stürmer oder ein Tor-Knipser ist allerdings schwer zu finden. Offenbar gibt es einen Wunschkandidat.

München – In dieser Saison zeigt der FC Bayern zwei Gesichter. Mal schießt die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann (35) die Gegner aus dem Stadion. Mal mangelt es an der Chancenauswertung oder die Münchner plagen sich gegen tiefstehende Teams. Ein Problem in solchen Spielen: Es fehlt ein Superstürmer als Anspielstation. Nach dem Abgang von Robert Lewandowki (34) im vergangenen Sommer zum FC Barcelona steht kein Knipser mehr im Kader des deutschen Rekordmeisters.

„Eines ist ganz sicher, dass ich glaube, dass uns schon ein Neuner fehlt. Das ist eine wichtige, schwierige Entscheidung gewesen, den Robert abzugeben, mit dem Risiko, dass man bestimmte Tore nicht macht – nämlich so eines wie Modeste gestern“, sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß (70) am Sonntag nach dem 2:2 in Dortmund im Sonntagsstammtisch des Bayerischen Rundfunks.

FC Bayern auf der Suche nach dem Top-Knipser

In die aktuelle Saison ohne Top-Knipser zu gehen, war eine bewusste Entscheidung der Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45). Nach dem Wechsel von Ex-Dortmund-Stürmer Erling Haaland (22) zu Manchester City war keine passende Tormaschine auf dem Markt. Von einer Verpflichtung des Ex-Stuttgarters Sasa Kalajdzic (25/Kreuzbandriss), der am Ende bei Wolverhampton landete, sahen die Münchner nach Vorgesprächen mit dessen Management ab. Und so sollte Sadio Mané (30) Lewandowski als Sturmspitze ersetzen, die Tore des Polen sollten auf mehreren Schultern verteilt werden. Klappt ab und an. Aber oft eben auch nicht.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern: „Die gibt es leider nicht wie Sand am Meer“

Auch deshalb soll künftig wieder ein Super-Neuner her. Keine einfache Aufgabe. „Diese Mittelstürmer, die dir 25, 30 Tore garantieren wie Robert Lewandowski. Die gibt es leider nicht wie Sand am Meer“, so Präsident Herbert Hainer (68) im Blickpunkt Sport. Als Wunschstürmer für die kommende Saison gilt Harry Kane (29). Der englische Nationalstürmer steht bei Tottenham noch bis Sommer 2024 unter Vertrag. Vor dem Champions-League-Spiel in Frankfurt wurde Kane auf die Bayern angesprochen und antwortete vielsagend: „Natürlich ist der FC Bayern ein Top-Top-Klub, aber ich konzentriere mich aktuell auf Tottenham.“

Ein Transfer wäre in jedem Fall kostspielig. Die tz weiß: Sollten die Parameter zwischen Bayern und Kane zu 100 Prozent stimmen, ist der Rekordmeister auch bereit, die 100-Millionen-Euro-Marke als Ablöse für den Knipser zu knacken.

„Ich glaube nicht, dass es primär eine Frage des Geldes ist, sondern es muss der richtige Spieler auf den Markt kommen. Der FC Bayern hat immer mit Mittelstürmer gespielt“, erklärte Hainer.



FC Bayern: Thuram als Kane-Alternative

Natürlich befassen sich die Münchner auch mit Alternativen zu Kane. Bayern-Chefscout Markus Pilawa war am Samstag beim Spiel zwischen Gladbach und Köln (5:2) im Stadion – laut Sport 1 um Marcus Thuram (25) zu beobachten. Der Gladbach-Vertrag des französischen Stürmers läuft im Sommer aus. Dass er weiß, wo das Tor steht, beweist er in dieser Saison: fünf Tore in neun Liga-Spielen.

Eine andere Lösung: ein Sturm-Juwel. Das hätten die Bayern mit Mathys Tel (17) seit Sommer im Kader. Oft zum Zug kam der Franzose bisher aber nicht. Immerhin bringt es Tel auf sechs (Kurz-)Einsätze und erzielte zwei Tore.

Derzeit ist der Bayern-Kader arg dezimiert. Vor dem Champions-League-Spiel nicht nächste Hiobsbotschaft: Der FC Bayern fährt ohne Neuer nach Pilsen.