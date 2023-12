Nach über vier Monaten: Kane verabschiedet sich emotional bei Münchner Hotel-Personal

Von: Christoph Wutz

Harry Kane hat endlich ein Haus in München gefunden. Bislang wohnte er in einem Edel-Hotel. Jetzt bedankte er sich emotional bei dessen Mitarbeitern.

München – Mit sagenhaften 21 Toren führt Harry Kane vom FC Bayern die Bundesliga-Torschützenliste an. Von Anpassungsschwierigkeiten kann da keine Rede sein. Trotz leicht widriger Umstände: Seit seinem Wechsel im August war er auf der Suche nach einer Wohnung – und wohnte währenddessen ohne seine Familie im Münchner Fünf-Sterne-Hotel „Mandarin Oriental“ in der Neuturmstraße. Doch fortan lebt der Engländer nicht länger aus dem Koffer.

Harry Edward Kane, MBE Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 30 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Position: Mittelstürmer Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2027 Marktwert (laut transfermarkt.de): 110 Millionen Euro

Nach über vier Monaten: Kane verabschiedet sich bei Münchner Hotel-Personal

Innerhalb des Luxus-Hotels residierte Kane in einer Suite. Diese bot ihm zwar reichlich Komfort, kostete ihn allerdings laut der englischen Sun auch 11.531 Euro pro Nacht.

Jetzt verkündete der 30-Jährige auf Instagram, aus dem Hotel ausgezogen zu sein. „Ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter des Hotels, die dafür gesorgt haben, dass ich mich seit meinem Umzug nach München wie zu Hause fühle. Sie haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass ich mich so gut einleben konnte“, resümierte Kane.

Bayern-Star Harry Kane hat endlich eine dauerhafte Bleibe in München gefunden. © Imago / RHR-Foto

Wegen Bayern-Kollege Thomas Müller? Kane checkt dauerhaft aus Luxus-Hotel aus

Er posiert auf einem Bild mit dem versammelten Personal der Unterkunft. Darauf hält er ein Bayern-Trikot mit seiner Nummer neun in den Händen.

Auch ein Vereinskollege trug offenbar einen entscheidenden Teil zu Kanes Auszug nach über vier Monaten bei: „Thomas Müller war besorgt, dass mein Zimmer zu klein wird, also war es an der Zeit, auszuchecken und mit meiner Familie in eine eigene Unterkunft zu ziehen“, schrieb der Kapitän der englischen Nationalmannschaft mit einem Lach-Smiley zu dem Foto.

Hotel-Leben ade: FCB-Torjäger Kane hat eine Bleibe für seine Familie gefunden

Nun kann Kane endlich zusammen mit seiner Frau Katie und den vier gemeinsamen Kindern in der bayerischen Landeshauptstadt wohnen. Die Suche nach einer Bleibe für seine Familie gestaltete sich schwierig, da der frühere Spieler von Tottenham Hotspur offenbar kein Haus kaufen, sondern zur Miete hausen wollte.

Doch vor wenigen Wochen soll der Bayern-Star fündig geworden sein. Jetzt steht sein Umzug in eine Villa in der Nähe von München unmittelbar bevor.

Ehe es jedoch dazu kommt, genießt der 30-Jährige noch die Weihnachtsfeiertage im Kreise seiner Liebsten. Jetzt verriet Kane auch seine Urlaubspläne – mitsamt eines Seitenhiebes an seine Kollegen in England. (wuc/SID)