„Bin jetzt im Angriffsmodus“: Salihamidzic spricht im tz-Interview über die Torwartsuche

Von: Philipp Kessler

Hasan Salihamidzic ist kein Freund von Winter-Transfers. Diesen Januar muss er aber handeln. In der tz spricht der Sportvorstand des FC Bayern über die Kaderplanung.

München - Nach der Rückkehr des FC Bayern nach dem knapp einwöchigen Trainingslager in Katar spricht Hasan Salihamidzic im tz-Interview ausführlich über die Kaderplanung des deutschen Rekordmeisters. Der 46-Jährige thematisiert die derzeitige Torwartsuche und die besondere Rolle von CEO Oliver Kahn. Auch zu den verletzten Manuel Neuer und Sadio Mané gibt Brazzo ein Update.

Herr Salihamidzic, zum Jahreswechsel haben Sie Ihre Haare raspelkurz rasiert. Warum?

Hasan Salihamidzic: Ich bin im Angriffsmodus für die Rückrunde, das ist der Haarschnitt „Attacke“ (lacht).

Kommen wir zum Sportlichen: Wie läuft die Kaderplanung beim FC Bayern ab?

Salihamidzic: Man muss Ziele definieren, die umsetzbar sind. Man muss das Finanzielle mit den sportlichen Zielen in Einklang bringen. Das ist unsere Aufgabe.

FC Bayern: Hasan Salihamidzic äußert sich im tz-Interview zur Kaderplanung

Welche Rolle spielt Oliver Kahn dabei?

Salihamidzic: Oliver ist der CEO. Wir kennen uns ja schon sehr lange, wir verstehen uns sehr gut, und wir vertrauen uns. Das macht mich froh. Er hat die Zeit in Doha genutzt, um ein paar Termine zu machen und auch mit mir Gespräche zu führen. Wir tauschen uns oft aus, essen gemeinsam und schauen uns das Training an. Wir ergänzen uns sehr gut. Natürlich ist er sehr interessiert und wir diskutieren über Kaderfragen.

Der Technische Direktor Marco Neppe weicht gefühlt nie von Ihrer Seite.

Salihamidzic: Marco und ich sind ständig im Austausch. Jeden Tag sprechen wir über Spiele und Spieler. Wir haben ein hervorragendes Verhältnis und denken strategisch in dieselbe Richtung. Wir schauen viel Fußball, und ich bin bei vielen Scoutingsitzungen dabei. Aber Marco arbeitet noch intensiver mit den Scouts. Danach kommt er zu mir und wir diskutieren die Themen. Am Ende kommen wir immer zu einer Meinung, hinter der wir zu 100 Prozent stehen.

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic äußerte sich gegenüber der tz ausführlich zur aktuellen Torwartsuche. © MIS/imago

Und der neue Chefscout Markus Pilawa?

Salihamidzic: Er organisiert, filtert vor und leitet die Scoutingabteilung. Wir sind sehr zufrieden damit, wie er seinen Job macht. Er passt sehr gut in unsere Philosophie. Er weiß genau, was wir brauchen, wie wir suchen und was wir wollen. Er ist sehr fleißig, akribisch und organisatorisch sehr gut. Er hat das Verständnis von Fußball und der Mannschaft, das wir haben. Deswegen sind wir auch zusammengekommen.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit Trainer Julian Nagelsmann?

Salihamidzic: Alles um den Kader herum, managen wir sehr gut. Wir verstehen uns gut, kommunizieren hervorragend und wir analysieren zusammen. Eine bessere Zusammenarbeit kann man sich kaum vorstellen. Julian versteht den Klub, genauso wie wir den Trainer. Wir ergänzen uns optimal.

FC Bayern: Salihamidzic spricht über Spielerauswahl – „Wissen, aus welchem Regal wir uns bedienen“

Der FC Bayern hat auch ein sogenanntes Schattenteam. Dabei erstellt das Scoutingsystem eine Mannschaft mit Vorschlägen für jede Position zusammen.

Salihamidzic: Es gibt so viele Fußballer auf der Welt. Wir schauen, welche für uns in Frage kommen. Wenn es um die einzelnen Positionen geht, analysieren wir, was wir haben und was wir brauchen. Wir versuchen, jede Position doppelt zu besetzen. Wir haben für jede Position die Spieler in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Wir schauen viel Fußball, von daher verändert sich das Schattenteam ständig. Es gibt viele junge Spieler, die groß herauskommen, aber auch Spieler, die wir beobachtet haben und uns gefallen. Das ist immer ein Mix. Wir sind sehr gut organisiert und arbeiten sehr genau. Wir schauen uns viele Videos an, unsere Scouts sind natürlich auch oft in den Stadien zur Beobachtung. Marco und ich filtern das dann und schauen, dass wir immer wieder auf dem neuesten Stand sind.

Welche Rolle spielt der psychologische Aspekt bei der Spielerwahl?

Salihamidzic: Wir schauen in erster Linie darauf, wie die Qualitäten der Spieler auf dem Markt sind. Wir achten auch darauf, wie sich ein Spieler in verschiedenen Situationen verhält. Es geht da auch um Charakter und mentale Stärke. Dabei müssen wir immer unsere finanziellen Möglichkeiten im Auge haben und wissen, aus welchem Regal wir uns bedienen können.

Wie soll die Mannschaft in Zukunft aussehen?

Salihamidzic: Unsere Philosophie ist immer schon gewesen, dass wir den deutschen Kern halten, wenn die Qualität stimmt. Außerdem wollen wir den Kader mit internationalen Stars bestücken, die unsere Qualität erhöhen und die zu uns passen. Ich glaube, dass das im Moment sehr gut aussieht. Die Mischung stimmt. Das ist optimal. Aber man bleibt nie stehen in der Kaderplanung und versucht immer, an ein paar Schrauben zu drehen. Und am Ende ist eben auch nur möglich, was unsere finanziellen Möglichkeiten erlauben.

FC Bayern: Hasan Salihamidzic ninmmt Stellung zu möglichen Vertragsverlängerungen

Gesichter der Mannschaft sind auch Jamal Musiala, Alphonso Davies oder Lucas Hernández. Wann verlängern Sie deren Verträge langfristig?

Salihamidzic: Wir haben uns vorgenommen, die Gespräche zu führen. Im Hintergrund versuchen wir, unsere Arbeit zu machen.

Jahrelang hieß es, Thomas Müller spielt immer. Ist er noch immer unantastbar?

Salihamidzic: Thomas ist einer, der große Erfahrung hat. Wir wissen, was wir an Thomas haben. Klar, Konkurrenzkampf beim FC Bayern ist immer da. Wir brauchen jeden Spieler. Jeder Spieler, ob Jung oder Alt, wird seine Leistung bringen müssen. Und die Besten werden spielen.

Wie geht es Manuel Neuer nach seinem offenen Schien- und Wadenbeinbruch?

Salihamidzic: Seine Verletzung trifft uns hart. Manuel geht es den Umständen entsprechend gut. Sicherlich dauert es noch einige Monate, bis er wieder zurückkommt. Aber er bekommt von uns alle Zeit der Welt, um diese schwere Verletzung auszukurieren und zurückzukommen.

Warum ist die Suche nach Ersatz so schwierig?

Salihamidzic: Wir müssen schauen, dass der FC Bayern die bestmögliche Lösung für die laufende Saison findet. Da das auf dieser Position und dann noch im Winter nicht so einfach ist, sind wir sehr beschäftigt und schauen, was unsere Optionen überhaupt sind.

FC Bayern: Hasan Salihamidzic vermeidet Statement zu Yann Sommer

Wann unterschreibt Wunschkandidat und Gladbach-Torhüter Yann Sommer?

Salihamidzic: Ich spreche ungern über Spieler von anderen Klubs. Es gibt verschiedene Optionen, an denen wir arbeiten.

Ist eine Rückhol-Aktion von Alexander Nübel noch Thema?

Salihamidzic: Wir haben eine sehr gute Kommunikation. Aber da sitzen wir nicht auf dem Fahrersitz. Es hängt immer vom abgebenden Klub ab. Da Monaco auch gewisse Vorstellungen hat, ist auch das nicht so einfach.

Welche Qualitäten braucht der neue Bayern-Torwart?

Salihamidzic: Er muss stark halten. Und unser Torwart sollte auch gut Fußball spielen können. Er muss uns für die laufende Saison helfen. Und ob sein Engagement dann darüber hinausgeht, wird man sehen.

Haben Sie sich eine Deadline bei der Torwart-Suche gesetzt?

Salihamidzic: Nein. Die Transferperiode endet am 31. Januar, aber wir hätten natürlich gerne schon zum ersten Bundesligaspiel am 20. Januar in Leipzig eine Lösung.

Ist es ein Vorteil, dass Sie in Oliver Kahn einen ehemaligen Weltklasse-Torwart als Ansprechpartner für das Torwart-Thema haben?

Salihamidzic: Sicher ist das ein Vorteil. Wie gesagt, Oliver und ich sprechen ständig über unsere Mannschaft.

Falls kein neuer Keeper kommen sollte: Trauen Sie Ersatztorwart Sven Ulreich zu, Stammtorwart zu sein?

Salihamidzic: Ja, natürlich. Wir haben uns mit Ulle unterhalten und gesagt, dass wir daran arbeiten, was für den FC Bayern das Beste wäre. Wir haben auch großes Vertrauen in Ulle. Wenn er in dieser Saison gespielt hat, hat er es sehr gut gemacht. Deswegen ist er natürlich auch eine Option.

Hasan Salihamidzic: Sadio Mané noch „einige Wochen“ raus - PSG-Spiele kommen wohl zu früh

Wann kommt Sadio Mané zurück?

Salihamidzic: Er macht weiterhin sein Reha-Programm. Er ist auf einem guten Weg, er liegt im Plan. Sein Comeback dauert aber noch einige Wochen.

Reicht es für das Achtelfinale gegen Paris?

Salihamidzic: Das muss man sehen. Das wird sehr knapp, glaube ich. Sadio ist sehr ehrgeizig. Aber wir müssen schauen, dass er wieder gut aus der Verletzung rauskommt.

Am kommenden Freitag geht die Bundesliga in Leipzig wieder los.

Salihamidzic: Natürlich wollen wir gut in die Saison starten. Das ist sehr wichtig, gerade gegen eine so gute Mannschaft wie gegen Leipzig. Wir wollen auswärts bestmöglich abschneiden und gewinnen. Dafür haben wir das Trainingslager optimal genutzt. Die Trainer haben das, was sie vorgehabt haben, gut umgesetzt.

Interview: Philipp Kessler