Neuer Vertrag für Salihamidzic? Sportvorstand sammelt „Pluspunkte“

Von: Alexander Kaindl

Sadio Mané wechselt zum FC Bayern. Ein Verdienst von Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der nun Pluspunkte für eine Vertragsverlängerung sammelt.

München - Das ist eine Ansage: der FC Bayern München verpflichtet Sadio Mané. Der Weltstar, der seit Jahren zu den besten Offensivspielern des Planeten gehört, bereichert ab der neuen Saison die Bundesliga. 32 Millionen Euro blättert der Deutsche Meister hin, um den Senegalesen vom FC Liverpool loszueisen. Neun Millionen Euro könnten mittels Boni noch hinzukommen.

Letztlich dürfen sich die Fans bei Hasan Salihamidzic bedanken. Der Sportvorstand hatte wohl mit den größten Anteil daran, dass Mané den Weg in die bayerische Landeshauptstadt findet. Wie hat Brazzo den 30-Jährigen überredet? Der Ex-Profi soll dem Afrika-Cup-Sieger in Aussicht gestellt haben, der große Star in einer großen Mannschaft sein zu können. In Liverpool stand Mané immer ein wenig im Schatten von Mohamed Salah. In München soll er dagegen die Hauptrolle einnehmen.

Gut gelaunt: Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic. © kolbert-press / Imago

Hasan Salihamidzic: Neuer Vertrag für den Sportvorstand des FC Bayern München?

Salihamidzic streckte außerdem schon vor Monaten die Fühler aus, war in ständigem Kontakt mit Berater Björn Bezemer von der in München ansässigen Agentur „ROOF“. Die beiden sollen sich sogar auf Mallorca über mögliche Transfers ausgetauscht haben. Letztlich mit Erfolg.

Für Salihamidzic könnte der Mané-Wechsel eine Wende bedeuten. Immer wieder war er mit Transfers krachend gescheitert. Bouna Sarr ist beispielsweise nach wie vor ein Bankdrücker, Marc Roca wurde nach zwei erfolglosen Jahren wieder verkauft.

Bayern-Fans kritisieren Sportvorstand Salihamidzic: Mané-Transfer als Wende?

Viele Fans suchen die Schuld für einige namhafte Abgänge, von denen es in der jüngeren Vergangenheit genügend gab, ebenfalls beim Sportvorstand. Vor allem in den sozialen Netzwerken entlädt sich der Frust, Salihamidzics Sohn Nick wehrte sich öffentlich gegen die Kritik - und legte dann seinerseits mit Äußerungen nach.

Mit Mané sammelt Salihamidzic nun aber „Pluspunkte“, wie es der kicker in seiner aktuellen Ausgabe schreibt. Das Timing könnte kaum besser sein, schließlich läuft Brazzos Vertrag beim FC Bayern im Sommer 2023 aus. Steht also eine Verlängerung an? Gut möglich, schließlich ist Salihamidzic nun der Sportvorstand, der Sadio Mané an die Säbener Straße gelotst hat. Essentiell für ein neues Arbeitspapier dürften aber eben auch Erfolge sein - und da kommt Trainer Julian Nagelsmann ins Spiel. Wie stellt er den neuen FC Bayern auf? Möglicherweise bringt er ja sogar einen ehemaligen Leipziger in seiner Startelf unter, denn: Inzwischen ist klar, dass Konrad Laimer die Bullen spätestens 2023 verlassen wird. (akl)