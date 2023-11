Tuchel-Wette mit Sky-Reporter: Bayern-Trainer schlägt live im TV ein

Der FC Bayern München hat am 11. Spieltag der Bundesliga den Aufsteiger aus Heidenheim zu Gast. Wir fassen die Stimmen rund um die Partie zusammen.

München – Die Aufsteiger-Wochen in der Münchner Allianz Arena gehen in die zweite Runde: Nach dem SV Darmstadt am 9. Spieltag ist zwei Wochen später der 1. FC Heidenheim in der bayerischen Landeshauptstadt zu Gast (hier im Live-Ticker). Im Vorfeld gab es beim FC Bayern München natürlich viele Gesprächsthemen.

Nach dem Pokal-Aus in Saarbrücken lieferten die Roten beim Klassiker in Dortmund eine deutliche Antwort. Wenige Tage später sicherte man sich durch den 2:1-Erfolg gegen Galatasaray Istanbul das Weiterkommen in der Champions League.

Jetzt also Heidenheim – wir fassen die Reaktionen der Verantwortlichen rund um die Partie hier zusammen.

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München) vor dem Spiel bei Sky über ...

... Harry Kane: „Harry pendelt immer zwischen Neun und Zehn. Er ist auch mit Distanzschüssen gefährlich, die zentrale Zehn ist bei uns meistens auch offen für ihn. Den Platz haben wir geschaffen. Wir haben unsere Erwartungen nicht gebremst, aber auch nicht in den Himmel geschraubt. Es ist sein erster Vereinswechsel, er kommt in ein anderes Land, lernt eine andere Kultur kennen, gerade hat seine Frau auch noch das vierte Kind bekommen. Man weiß nie, wie schnell es geht. In England holte er sich seine Fitness erst immer im Winter. Da haben wir schon geflachst, mal sehen was da noch kommt.“

... Heidenheim: „Wir bekommen nichts geschenkt, wir müssen höchste Wertschätzung für Fleiß, Kompaktheit, Disziplin haben. Wir dürfen nicht frustriert sein, wenn Heidenheim einen tieferen Ansatz wählt. Wir müssen stabil und ruhig bleiben. Auch, weil wir viele Wechsel haben. Es ist nicht einfach, nach so einer emotionalen Phase mit Dortmund und Gala.“

... die Startelf ohne Goretzka und Davies: „Bei Leon sind es Muskelprobleme. Das Risiko war zu groß. Es ist ein Riesenunterschied, ob wir zwei oder drei Tage zur Regeneration haben. So ist es auch bei Davies.“

... die Aufteilung von Rechtsverteidiger Mazraoui, Sechser Pavlovic und den heutigen Linksverteidiger Sarr: „Nous bleibt auf seiner Position. Aleks spielt für Leon im Mittelfeld, Sarr hinten links für Davies.“

Tuchel-Wette mit Sky-Reporter: Bayern-Trainer schlägt live im TV ein

... seine drei Gelben Karten. Kommt er ohne Sperre (bei der vierten Gelben) durch die Saison? „Ja.“ Sky-Reporter Patrick Wasserziehr hakt nach: „Wette gilt?“ Tuchel schlägt ein und sagt: „Wette gilt.“

... Pavlovic und dessen mutiger Auftritt gegen den BVB: „Pavlovic spielt immer so, er hat auch immer so trainiert. Er spielt mit viel Persönlichkeit, sehr schlau und sehr vorausschauend, das gefällt uns.“

... Gnabry: „Bei Serge bin ich noch nicht zu 100 Prozent sicher, wie weit er mit seiner Hand ist. Deshalb wollte ich ihn auf seiner Lieblingsposition starten lassen.“

Frank Schmidt (Trainer 1. FC Heidenheim) vor dem Spiel bei Sky über ...

... die Bayern: „Bayern wird viel den Ball haben, da braucht man eine klare Strategie – und nicht nur eine, da haben wir ein bisschen etwas vorbereitet. Wir müssen schauen, ob die Tür heute aufgeht. Und dann müssen wir nicht durchgehen, sondern durchsprinten.“

... die Frage, wie er Kane früher als Verteidiger gestoppt hätte: „Ich wäre vor dem Spiel sehr freundlich zu ihm gewesen. Mit Anpfiff hätte er mich anders kennengelernt. Aber das war früher. Das geht heute nur zusammen, wir haben ein kompaktes System gewählt. Natürlich wird es eine Mammutaufgabe, aber wir freuen uns auch darauf.“

... Thomas Müller: „Ich bin ein großer Fan von ihm, weil er schon über ein Jahrzehnt so genial spielt. Die Bayern haben viel Qualität in der Offensive und die müssen wir konzentriert und gnadenlos wegverteidigen.“

... die Gerüchte um einen Heidenheim-Wechsel von Jerome Boateng: „Ich war selber von den Berichten überrascht. Wir haben eine DNA mit jungen, hungrigen Spielern. Das würde nicht passen.“

Tim Kleindienst (Stürmer 1. FC Heidenheim) vor dem Spiel bei Sky über ...

... das anstehende Spiel: „Es ist natürlich etwas komplett anderes. Jetzt als Aufsteiger hier zu sein und wofür Heidenheim allgemein steht. Das sind ganz andere Dimensionen hier in München. Aber das macht das Spiel auch aus, da kann sich jeder drauf freuen.“

... die Frage, ob das Spiel bei den Bayern sein Karriere-Highlight ist: „Nein, ich habe ja schon einmal hier gespielt. Ich hoffe nicht, dass das mein Karriere-Highlight ist. Ich hoffe, da kommen noch ein paar andere.“

Heidenheim muckt gegen den FC Bayern auf: „Müde“ Hoffnungen vor der Partie

... die mögliche Sensation: „Wir müssen dran glauben, anders kann es nicht funktionieren. Wir dürfen uns nicht verstecken, dürfen nicht die Busse vor dem Tor parken. Wir hoffen, dass die Bayern vielleicht ein bisschen müde sind.“

... einen möglichen Trikot-Tausch mit Harry Kane: „Daran habe ich noch nicht gedacht. Mal gucken, wie das Spiel läuft.“