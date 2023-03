FCB-Präsident Hainer mit wertvollen Einblicken: „So tickt unsere Bayern-Familie“

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Auch unter Präsident Herbert Hainer ist der FC Bayern erneut stark gewachsen. Der 68-Jährige spricht im tz-Interview über den deutschen Rekordmeister und seine 300.000 Mitglieder.

München – Wenn man im Topspiel gegen Union Berlin mit 3:0 gewinnt, gehen andere Nachrichten fast unter. Dabei hat der FC Bayern am Tag vor seinem 123. Geburtstag einen Meilenstein verkündet: Über die magische Marke von 300 000 Mitgliedern spricht Präsident Herbert Hainer (68) im tz-Interview.

Vereinspräsident Herbert Hainer im Interview freut sich über das 300.000. Mitglied des FC Bayern. © Christian Kolbert/imago-images

FCB-Präsident Hainer im Interview: Rekordmeister mit über 300.000 Vereinsmitgleidern

Herr Hainer, mit 300 000 Mitgliedern ist der FC Bayern der größte Sportverein der Welt. Was bedeutet das: eine magische Marke?

Hainer: Diese Marke ist weltweit einzigartig, macht uns stolz und ist mehr als ein schönes Geburtstagsgeschenk zum 123. Bestehen des Klubs am Montag gewesen. Wenn ein Verein so eine bemerkenswert hohe Mitgliederzahl hat, kann man davon ausgehen, dass er bei den Menschen gut ankommt und vieles richtig macht. Wir werden immer mehr. Wer diesen Klub kennt, weiß, dass wir so einen Zuspruch auch immer als Ansporn nehmen.

Im Jahr 2013 wurde die Marke von 200 000 Mitgliedern durchbrochen – werden im Jahr 2033 die 400 000 verkündet?

Hainer (lächelt): Das ist eine ambitionierte Rechnung, die Sie da aufstellen, und man muss realistisch sein, dass die Zahlen ab einem gewissen Niveau nicht mehr so linear steigen. Dennoch entwickeln wir uns ständig weiter, und wir haben gerade in den vergangenen zwei Jahren viele neue Formate gestaltet, um den persönlichen Kontakt zu intensivieren. Bei den Eintritten haben wir zum aktuellen Stichtag den größten Zuwachs der vergangenen fünf Jahre, bei den Kündigungen den zweitniedrigsten im gleichen Zeitraum.

FC Bayern kein „kickender Konzern“ – Hainer: „Bei uns steht der Fußball im Zentrum“

Haben sich die Krisen der Neuzeit auf das Wachstum ausgewirkt? Oder sticht Erfolg – also ein Jahr wie 2020 – alles?

Hainer: Erfolg ist immer spürbar, zum Beispiel haben sich das Triple 2013 oder auch das von Ihnen angesprochene Sechs-Titel-Jahr positiv auf die Mitgliederzahl ausgewirkt. Wir erleben aber auch immer mehr, dass die Menschen nach der Pandemie das Leben suchen: Unser Stadion ist bei jedem Spiel voll, Mitglieder haben bessere Möglichkeiten, Tickets zu bekommen – und generell steigt auch wieder die Lust daran, sich mit Menschen zu treffen, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Der FC Bayern ist nahbar, das ist ein prägender Teil der Identität dieses Klubs, das spüren die Menschen.

„Jubiläums-Mitglied“ Isabelle Gütlein ist Münchnerin. Welchen Stellenwert haben die Fans „dahoam“ im Vergleich zu den internationalen Anhängern weltweit?

Hainer: Schon der Name FC Bayern München macht klar, dass wir wissen, wo unsere Heimat und unsere Wurzeln sind. Daran wird sich nie etwas ändern. Ich habe im Sommer Fanklubs in ganz Bayern besucht, weil mich interessiert, was unsere Fans direkt vor unserer Haustür bewegt. Aber generell ist uns jedes Mitglied wichtig, auch außerhalb Bayerns. Dem müssen wir auch gerecht werden. Noch in dieser Saison soll beispielsweise der erste Mitgliederstammtisch am Abend vor einem Auswärtsspiel am Spielort stattfinden.

Bestätigt Sie die historische Zahl in Ihrem Antrittsversprechen: „Der FC Bayern wird nie ein kickender Konzern werden“?

Hainer: Ich habe diesen Satz ganz bewusst bei meiner Antrittsrede als Präsident gesagt und seitdem nicht nur einmal wiederholt. Das macht den FC Bayern aus, das grenzt uns von den anderen internationalen Top-Klubs ab: Bei uns steht der Fußball im Zentrum – und das, was die Fans bewegt. Diesen Weg werden wir nie verlassen.

Interview: Manuel Bonke und Hanna Raif