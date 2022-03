Hoffenheim - FC Bayern JETZT im Live-Ticker: Münchner haben Glück - beinahe fällt der Rückstand

Von: Patrick Mayer

Teilen

Leroy Sané ist mit dem FC Bayern bei der TSG Hoffenheim zu Gast. © IMAGO / HMB-Media

Der FC Bayern München tritt am Samstagnachmittag bei 1899 Hoffenheim an. Julian Nagelsmann wird emotional. Verfolgen Sie das Spiel heute hier im Live-Ticker.

Bundesliga: Der FC Bayern ist bei 1899 Hoffenheim zu Gast.

Die Münchner können einen großen Schritt in Richtung nächster Meisterschaft machen.

Verfolgen Sie die Partie heute Nachmittag (15.30 Uhr) hier im Live-Ticker.

1899 Hoffenheim - FC Bayern 1:0

Aufstellung Hoffenheim: Neuer - Pavard, Süle, Hernández - Kimmich - Gnabry, Müller, Musiala, Coman, Sané - Lewandowski Aufstellung Bayern: Baumann - Posch, Grillitsch, Vogt - Kaderabek, Samassekou, Raum, Baumgartner, Stiller - Rutter, Kramaric Tore: 1:0 Baumgartner (32.)

>>> LIVE-TICKER AKTUALISEREN <<<

32. Minute: Toooorrrrr!!! 1899 Hoffenheim - FC Bayern 1:0, Torschütze: Baumgartner.

27. Minute: Tooooooorrrrrrr .... doch nicht. Diagonalball an die Grundlinie, wo Gnabry direkt quer legt. Müller kann in der Mitte direkt einnetzen. Aber: Vorlagengeber Gnabry stand im Abseits. Der Jubel verstummt prompt wieder.

1899 Hoffenheim - FC Bayern im Live-Ticker: TSG wehrt sich mit schnellem Umschaltspiel

26. Minute: Angelo Stiller, ein Ex-Bayern-Spieler, prüft Neuer mit einem Distanzschuss. Und der senkt sich richtig tückisch.

Lesen Sie auch Lidl-Kunde will sich mit Gutschein was gönnen - doch mit diesem Kassenbon hat er nicht gerechnet Der Kassenbon eines Lidl-Kunden sorgt für Verwunderung im Netz. Er wollte sich mit einem Gutschein was gönnen - und staunte nach dem Einkauf kräftig. Lidl-Kunde will sich mit Gutschein was gönnen - doch mit diesem Kassenbon hat er nicht gerechnet Paket-Ärger? Nicht hier! GLS-Bote reagiert mit wundervollem Zettel auf Hinweis Wenn Benachrichtigungszettel von Paketdiensten im Netz landen, so ist meistens Ärger der Hintergrund. Das Gegenteil ist jetzt bei einer besonders schönen GLS-Notiz der Fall. Paket-Ärger? Nicht hier! GLS-Bote reagiert mit wundervollem Zettel auf Hinweis

25. Minute: Hoffenheim versucht es über die Außen, läuft sich aber in der Abwehrkette der Münchner fest. Es bleibt intensiv.

22. Minute: Sané mit dem Abschluss. Nach einer Ecke nimmt sich der Außenangreifern den zweiten Ball. Er setzt diesen aber deutlich neben den linken Pfosten.

20. Minute: Hoffenheim versucht immer wieder, sich durch schnelles Umschaltspiel aus der bajuwarischen Umklammerung zu lösen. Es geht hin und her.

15. Minute: Riesen-Chance für Bayern! Coman wieder mit dem Haken auf links. Scharfer Flankenball in den Fünfmeterraum, wo Müller kreuzt. Der deutsche Nationalspieler hält nur die Innenseite hin. Baumann taucht in die Ecke ab und lenkt den Ball um den Pfosten. Das kann, das muss vielleicht die Führung für den Rekordmeister sein.

1899 Hoffenheim - FC Bayern im Live-Ticker: Gnabry erzwingt fast ein Eigentor

13. Minute: Rumms! Beinahe fällt ein Eigentor. Gnabry flankt den Ball scharf von rechts an den ersten Pfosten. Raum geht dazwischen, lenkt den Ball aber an den Pfosten. Baumann wäre da wohl nicht mehr dran gekommen.

10. Minute: Gefährlich! Coman zündet über links den Turbo. Seitenverlagerung. Gnabry läuft ungedeckt ein und zieht direkt ab. Doch Baumann pariert kompromisslos mit den Fäusten.

9. Minute: Bayern erhöht nach zaghafter Anfangsphase den Druck. Die Münchner spielen ein hohes Pressing.

5. Minute: Riesen-Chance für Hoffenheim! Kramaric kommt nach einem Konter zweimal zum Abschluss. Doch zuerst scheitert er an Neuer aus kürzester Distanz, dann wird der TSG-Stürmer geblockt. Das kann, das muss vielleicht die Führung für die Badener sein.

3. Minute: Sané macht Dampf. Intensiver Spielbeginn im Kraichgau. Beide Mannschaften suchen den Weg nach vorne.

1. Minute: Pack mas - los geht es in Sinsheim!

1899 Hoffenheim - FC Bayern im Live-Ticker: TSG ist immer ein schwerer Gegner für die Münchner

Update vom 12. März, 15.20 Uhr: Die Bayern konnten nur eines der letzten drei Spiele gegen Hoffenheim gewinnen. Die TSG macht den Münchnern seit Jahren das Leben schwer. Und heute?

Update vom 12. März, 15.15 Uhr: Nimmt sich Ausnahmefußballer Robert Lewandowski heute den nächsten Gegner vor? Gegen Salzburg war der Dreifach-Torschütze in hervorragender Verfassung. Aber: In München sind die Sorgen groß, der polnische Superstürmer könnte die Säbener Straße nach dieser Saison tatsächlich verlassen. Auch aus diesem Grund liegt der Fokus heute einmal mehr auf dem Angreifer.

Update vom 12. März, 15.10 Uhr: Blick auf die anderen Plätze: An diesem Samstagnachmittag sind nur zwei weitere Spiele, da die Partie des FC Augsburg gegen Mainz 05 aus Corona-Gründen abgesagt wurde. Der SC Freiburg empfängt den VfL Wolfsburg, der VfB Stuttgart ist bei Union Berlin zu Gast.

1899 Hoffenheim - FC Bayern im Live-Ticker: TSG gewann die letzten vier Bundesliga-Spiele

Update vom 12. März, 15 Uhr: Vorsicht vor der TSG! Hoffenheim ist sehr gut drauf, hat seine letzten vier Spiele in der Bundesliga allesamt gewonnen. Aufpassen müssen die Münchner insbesondere auf Linksverteidiger David Raum. Der 23-jährige Franke hat mit seinen Flankenläufen schon acht Tore der Kraichgauer vorbereitet.

Update vom 12. März, 14.50 Uhr: Sebastian Hoeneß, Neffe von FCB-Patron Uli Hoeneß, hat aus 1899 Hoffenheim wieder ein Topteam der Bundesliga geformt. Der 39-jährige Münchner führte die Kraichgauer nach durchwachsenen Jahren mittlerweile auf Platz 4. Darüber hinaus spielen die Badener einen sehr ansehnlichen Fußball.

Update vom 12. März, 14.40 Uhr: Die Ausgangslage vor diesem 26. Spieltag ist recht klar. Die Bayern führen die Bundesliga-Tabelle* mit neun Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund an. Bei einem weiteren Sieg heute Nachmittag wäre die nächste Meisterschaft für die Münchner schon greifbar, es wäre die zehnte in Folge.

1899 Hoffenheim - FC Bayern im Live-Ticker: Nagelsmann setzt Upamecano wieder auf die Bank

Update vom 12. März, 14.30 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da. Julian Nagelsmann setzt auf die Mannschaft, die am Dienstagabend in der Champions League RB Salzburg keine Chance ließ. Upamecano sitzt also wieder auf der Bank.

FC Bayern: Neuer - Pavard, Süle, Hernández - Kimmich - Gnabry, Müller, Musiala, Coman, Sané - Lewandowski

1899 Hoffenheim - FC Bayern im Live-Ticker: München nach Champions League mit viel Selbstvertrauen

Erstmeldung vom 12. März: München/Sinsheim - Der FC Bayern München* sammelt sich nach dem überragenden 7:1 (4:0) gegen RB Salzburg in der Champions League. Wie gut ist der Bundesliga-Rekordmeister* wirklich drauf? Diese Frage stellte sich nach dem furiosen Auftritt in der Königsklasse und vor dem Auswärtsspiel bei 1899 Hoffenheim an diesem Samstagnachmittag in Sinsheim (15.30 Uhr).

Laut dem Kicker ist das vielleicht größte Supertalent des Bundesliga-Giganten* nicht mit in den Kraichgau gereist: Paul Wanner. Der junge Schwabe soll demnach die U19 im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den VfB Stuttgart unterstützen. Wanner hatte jüngst mit erst 16 Jahren einen Profivertrag erhalten, mit dem Verweis von Chefcoach Julian Nagelsmann, dass er alles mitbringe für eine hervorragende Fußballer-Karriere.

1899 Hoffenheim - FC Bayern im Live-Ticker: Julian Nagelsmann freut sich auf Heidelberg

Wanner solle demnach bei der Junioren-Mannschaft, man könnte auch sagen bei seinen Altersgenossen, Spielpraxis sammeln. Nicht, dass er in Sinsheim, wo das Stadion der TSG statt im kleinen Hoffenheim oder im malerischen Heidelberg steht, nur auf der Bank sitzt. Apropos Heidelberg: Der Universitätsstadt mit ihren rund 150.000 Einwohnern machte Nagelsmann vor der Partie eine Art Liebeserklärung. Schließlich lebte der heute 34-jährige Oberbayer hier, als er noch selbst Trainer von 1899 Hoffenheim war.

Er freue sich darauf, am Flughafen Mannheim zu anzukommen, „und danach durch die Toskana Deutschlands zu fahren“, sagte er auf der Spieltags-Pressekonferenz des FC Bayern. Allerlei Emotionen also. Bleibt abzuwarten, ob die Münchner an diesem Samstagnachmittag ähnlich kompromisslos mit ihrem Gegner umgehen, wie am Dienstag in der Königsklasse gegen die Kicker aus der ebenfalls sehr schönen Mozartstadt.

Im Video: FC Bayern - Hernandez-Berater kontert Kritik an seinem Schützling

Verfolgen Sie das Auswärtsspiel der Bayern bei Hoffenheim ab 15.30 Uhr hier im Live-Ticker. (pm) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA