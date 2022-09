„Modedesigner von Real Madrid abgeworben?“ – Fans wundern sich über neue Sakkos der FCB-Profis

Nach dem 2:0-Auftaktsieg in der Champions League bei Inter Mailand reisten die Bayern-Profis in neuen Sakkos nach München zurück. Einigen Fans gefielen die neuen Outfits überhaupt nicht.

München – Der Auftritt des FC Bayern am Dienstagabend bei Inter Mailand konnte sich mehr als sehen lassen. Die Münchner dominierten die Partie im San Siro und gewannen das erste Champions-League-Gruppenspiel beim italienischen Vizemeister hochverdient mit 2:0. Die Fans hatten aufgrund des Siegs wenig auszusetzen, lediglich die Outfits der FCB-Profis bei der Abreise sorgten für Kopfschütteln.

FC-Bayern-Profis reisen mit neuen Outfits zum Champions-League-Auswärtsspiel

Trainieren, Aufwärmen, Spielen und auch Reisen – für jeden Anlass haben die Akteure des FC Bayern ein entsprechendes Outfit. Die Mannschaft sieht darin meist professionell und einheitlich aus, zudem kann sich auf diese Weise auch ein optisches Wir-Gefühl entwickeln. Die Sport-Bekleidung wird seit Jahrzehnten vom Ausrüster Adidas gestellt, während die Bayern außerhalb des Trainingsplatzes auf Hugo Boss vertrauen.

Die Metzinger Traditionsfirma stattete die Bayern-Profis für die Auswärtsreise nach Mailand mit neuen Outfits aus. Wie Videos und Fotos des FC Bayern rund um die Abreise zeigen, trugen alle Bayern-Spieler beige Sakkos und passende Hosen in der gleichen Farbe. Dazu kamen ebenfalls einheitliche schwarze Schuhe sowie schwarze Shirts mit einem beigen B-Logo und schwarze Sporttaschen mit beigen Streifen.

Fans des FC Bayern lachen über neues Outfit: „Sakkos sehen nicht wirklich zeitgemäß aus“

Viele Fans zeigten sich belustigt über die modische Ausstattung der Bayern. „Bei den Klamotten ist aber auch noch Luft nach oben, ansonsten alles gut gemacht“, schreibt etwa ein Fan und bezieht sich selbstverständlich auf die tadellose Leistung der FCB-Stars auf dem Spielfeld. Ein anderer ist schon kritischer und meint: „Sakkos passen ja null und sehen auch nicht wirklich zeitgemäß aus. Da ist mehr drin.“

Ein anderer Anhänger drückt seine Einschätzung etwas drastischer aus und kommentiert: „Schlimme Anzüge! So wird das nichts mit dem CL-Sieg …“ Ein anderer Nutzer hat einen Verdacht zum Fashion-Vorbild der Münchner und fragt scherzhaft: „Habt ihr einen Modedesigner von Real Madrid abgeworben?“ Einem weiteren fällt beim Betrachten des Videos ein anderes Detail auf, er hat eine ganz andere Frage: „Wieso watscheln die alle so? Gibts nur eine Schuhgröße für alle?“ Vielleicht waren die Beine nach dem kräftezehrenden Gruppenspiel noch etwas schwer, oder es lag wirklich an den Boss-Tretern. (tz)