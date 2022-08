Nach Leih-Flop in Köln: Arrey-Mbi kehrt zurück und wird sofort wieder verliehen

Von: Henrik Ahrend

Bayerns Bright Arrey-Mbi wird jetzt nach Hannover verliehen. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Beim 1. FC Köln kam Bright Arrey-Mbi nicht zum Zug. Deshalb brach der FC Bayern die Leihe ab und verlieh den 19-jährigen zum Zweitligisten Hannover 96.

München - In der letzten Saison wurde Bright Arrey-Mbi für zwei Jahre vom FC Bayern München zum 1. FC Köln ausgeliehen. In Köln kam Arrey-Mbi allerdings nicht wirklich zum Zug. Folglich brach der deutsche Rekordmeister die Leihe ab und verlieh den 19-Jährigen erneut. Die Münchner transferierten den deutschen U-Nationalspieler in die 2. Bundesliga zu Hannover 96. Dort soll er die nötige Erfahrung sammeln, um sich im Profi-Bereich zu etablieren.

Nach Leih-Flop in Köln: Arrey-Mbi wechselt nach Hannover

Wegen mangelnder Spielpraxis brach der FC Bayern die Leihe von Bright Arrey-Mbi ab. Zurück bei den Bayern ist der 19-Jährige allerdings nicht: Mbi bekommt mit einer Leihe in der 2. Bundesliga die Chance sich zu beweisen und schließt sich Hannover 96 an. Außerdem verlängern die Münchner den Vertrag des gebürtigen Deutschen um zwei Jahre bis 2025.

Bei den Bayern setzt man weiterhin auf Arrey-Mbi: „Bright hat sehr großes Potenzial, deshalb haben wir ihn mit einem Profivertrag bis 2025 ausgestattet. Für seine Weiterentwicklung braucht er jetzt Spiele auf höherer Ebene als bisher. Hannover 96 ist dafür eine optimale Station. Bright wird in der 2. Bundesliga die gewünschte Erfahrung sammeln“, äußerte sich Salihamidzic zur Leihe des Verteidigers.

Bright Arrey-Mbi: In der Chelsea-Jugend ausgebildet

Bright Arrey-Mbi wechselte im Sommer 2019 aus der Jugendabteilung des FC Chelsea zum deutschen Rekordmeister. Für die Profis der Bayern kam er bisher nur einmal in der Champions-League zum Einsatz. Für die Amateure der Bayern spielte der 19-jährige Innenverteidiger bereits 34-mal und konnte dort mit seinen Leistungen überzeugen. Außerdem spielt Arrey-Mbi für die U19-Nationalmannschaft Deutschlands und kam dort schon auf neun Einsätze.