FC Bayern II: Lawrence wagt den nächsten Schritt - Youngster sammelt Erfahrung in 2. Liga

Von: Moritz Bletzinger

Macht den Sprung in die 2. Bundesliga: Jamie Lawrence. © IMAGO/Sven Leifer

Jamie Lawrence verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern München. Die Grünwalder Straße verlässt aber trotzdem vorerst. Per Leihe geht er in die 2. Bundesliga.

München - „Jamie hat bei uns eine vielversprechende Entwicklung hingelegt und unsere U23 zuletzt teilweise sogar als Kapitän aufs Feld geführt. Wir sind überzeugt von seinem Potenzial und davon, dass er mit dem 1. FC Magdeburg den richtigen Verein für die nächsten Jahre gefunden hat“, lobt Jochen Sauer in einer Vereinsmitteilung.

Der Campus-Chef des FC Bayern München hat mit dem 19-jährigen Innenverteidiger einen klaren Plan. Lawrence soll anderswo Spielpraxis sammeln, dem FC Bayern aber dennoch erhalten bleiben. Dafür verlängert der Zwei-Meter-Mann bis 2026 in München und wird direkt verliehen.

FC Bayern München: Jamie Lawrence in die 2. Bundesliga - Zwei-Jahres-Plan für Zwei-Meter-Mann

Für Lawrence geht es in die 2. Bundesliga zum 1. FC Magdeburg. Das Leihgeschäft ist auf zwei Jahre angesetzt. Die Sachsen sind selbst Aufsteiger ins deutsche Unterhaus. Ist der FCM das ideale Sprungbrett für den jungen Defensivmann? Sauer ist sehr zuversichtlich: „Magdeburg hat souverän den Aufstieg in die 2. Liga geschafft und mit Christian Titz einen Trainer, der junge Spieler weiterentwickelt und seine Mannschaft Fußball spielen lässt.“

Jamie Lawrence selbst scheint ebenso überzeugt vom Zwei-Jahres-Plan: „Ich bedanke mich beim FC Bayern für das Vertrauen und diesen neuen langfristigen Vertrag. In Magdeburg sehe ich top Bedingungen für mich, meinen Weg erfolgreich fortzusetzen. Ich freue mich riesig auf den Verein und seine enthusiastischen Fans und natürlich auf die neue Herausforderung 2. Liga.“

2. Bundesliga: FC Magdeburg leiht Jamie Lawrence vom FC Bayern - „War von allen der Wunsch“

Und auch aus Sachsen kommen nur zufriedene Worte. „Es war von allen der Wunsch, einen Spieler mit Gardemaß zu bekommen. Das ist uns mit der Verpflichtung von Jamie gelungen. Wir bekommen aber nicht nur Größe. Jamie hat fußballerisch sehr hohe Qualitäten, einen guten Spielaufbau und passt damit sehr gut in unsere Philosophie“, sagt FCM-Sportchef Otmar Schork auf der Vereinswebsite.

Trainer Christian Titz ergänzt: „Für uns galt es, einen großen, kopfballstarken Verteidiger zu finden, der auch hoch verteidigen kann. Das sind die Attribute, die wir in Jamie sehen.“ Die Verantwortlichen scheinen große Hoffnungen in den 19-Jährigen zu legen. Kann er sich auf Anhieb einen Stammplatz in der 2. Liga erarbeiten? Der FC Bayern wäre darüber sicherlich genauso glücklich, wie er selbst. (moe)