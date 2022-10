Hankofen gegen FC Bayern II LIVE: Bekommt die Demichelis-Elf endlich Konstanz rein?

Von: Boris Manz

Teilen

Jubel über Erfolg beim Spitzenteam: Yusuf Kabadayi erzielte das 1:0-Siegtor (87.) für die Bayern Amateuere bei den Würzburger Kickers. © IMAGO/Ulrich Wagner

Am Samstag gastiert der FC Bayern München II bei der SpVgg Hankhofen in der Regionalliga Bayern. Beim punktgleichen Aufsteiger will die Demichelis-Elf nachlegen. Wir berichten ab 14.00 Uhr im Live-Ticker.

17. Spieltag der Regionalliga Bayern: Der FC Bayern II empfängt den punktgleichen Tabellennachbarn aus Hankhofen .

empfängt den punktgleichen Tabellennachbarn aus . Die kleinen Bayern warten seit über zwei Monaten auf zwei Siege in Serie. Bekommt die Demichelis-Elf nach dem Sieg gegen die Kickers endlich Konstanz rein?

rein? Anpfiff ist um 14.00 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München - Mit dem 1:0-Erfolg über die Würzburger Kickers haben die FC Bayern Amateure den vergangene Woche entthrohnt. Erwartbar für eine Mannschaft, die eigentlich zu den Top-Teams der Liga zählen sollte. Doch die Saison der kleinen Bayern läuft bisher alles andere als vorausgesehen. Der Siegtreffer durch den erst 18-jährigen Yusuf Kabadayi soll jetzt der Brustlöser werden in einer bisher verkorksten Saison.

Gerade im Duell gegen Underdogs überzeugte die zweite Mannschaft der Münchner bisher nicht. Niederlagen gegen Aubstadt, Fürth II oder die Reserve des FC Augsburg sollten den Bayern Warnung genug sein auch den Aufsteiger aus Hankhofen nicht zu unterschätzen. Chef-Coach Martin Demichelis warnt vor der SpVgg: „Wir treffen auf eine kompakte Mannschaft, gegen die es schwer ist, Räume zu finden. Das wird unsere Aufgabe sein.“

RL Bayern im Live-Ticker: FC Bayern II gegen SpVgg Hankhofen - „Das wird ein einmaliges Fußballfest werden“

Für den Aufsteiger aus Hankhofen ist das Heimspiel eines der Highlights der Saison. „Wenn der Bus des FC Bayern am Samstag bei uns am Stadion vorfährt, dann ist das schon was ganz Besonderes. Das wird ein einmaliges Fußballfest werden“, sagt SpVgg-Spielertrainer Tobias Beck. Verstecken muss sich der Vorjahres Meister der Bayernliga Süd vor dem Bayern-Nachwuchs aber nicht. Gegen die Top-Teams der Liga hat die SpVgg dieses Jahr gut ausgesehen.

Zu Siegen in Unterhaching und gegen die Nürnberger Reserve, gesellen sich Unentschieden in Würzburg und ein Punkt gegen Schweinfurt. „Auch vergangene Woche in Burghausen (0:1-Niederlage) haben wir bewiesen, dass wir mit Topmannschaften mithalten können. Leider war unsere Chancenverwertung grob fahrlässig. Das müssen wir gegen die Bayern besser hinbekommen“, sagt Beck. (Boris Manz)