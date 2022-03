FC Bayern: Zwei Youngster schwer verletzt - Mittelfeld-Juwel brach bei Diagnose fast zusammen

Von: Moritz Bletzinger

Zwei FCB-Youngster in der Reha: Eyüp Aydin (l.) riss sich das Syndesmoseband, Moritz Mosandl arbeitet am Comeback nach Kreuzbandriss. © Eibner/Traub/Imago

Moritz Mosandl und Eyüp Aydin fallen lange aus. Jetzt sprechen die beiden Talente des FC Bayern München über ihre Leidenszeit.

München - Eyüp Aydin muss insgesamt drei bis vier Monate pausieren, Moritz Mosandl sogar fast zehn. Die beiden Youngster des FC Bayern München haben in dieser Saison heftige Rückschläge erlebt. In einem Doppel-Interview auf der Vereinswebsite berichten sie nun, wie es um ihre Comebacks steht und wie schwer die Verletzungszeit für sie ist.

Mosandl fällt seit Anfang August verletzt aus. Im Regionalligaspiel gegen den FV Illertissen riss er sich das Kreuzband. „Ich wollte meinem Gegenspieler den Ball abnehmen“, versucht er sich zu erinnern, „ich kann aber gar nicht mehr sagen, wie alles passiert ist, da es doch sehr schnell ging.“ Seitdem muss der 19-Jährige zuschauen.

FC Bayern: Mosandl reißt sich Kreuzband nach Testspielen unter Nagelsmann - „Brach so ziemlich alles zusammen“

Mosandl war mit großen Erwartungen in die Saison gestartet. In der Vorbereitung war der Mittelfeldspieler bei den Profis dabei. Julian Nagelsmann setzte ihn sogar in den Testspielen gegen Köln, Amsterdam und Gladbach ein. Dann traf ihn die Verletzung hart.

Schwere Verletzung im dritten Saisonspiel: Moritz Mosandl riss sich gegen Illertissen das Kreuzband. © Goldberg/Imago

„Zunächst hat man natürlich Hoffnung, dass es nicht allzu schlimm ist, zumal die Physiotherapeuten versuchen, einen aufzubauen. Wenn man dann aber zwei bis drei Tage später im MRT sitzt und auch der Arzt bestätigt, dass es leider das vordere Kreuzband ist - Ausfallzeit acht, neun, zehn Monate - wurde mir sogar ein bisschen schwarz vor Augen. Es brach so ziemlich alles zusammen und ich dachte mir nur, was mache ich jetzt. Das war schon sehr schlimm“, sagt Mosandl bei „fcbayern.com“. Die Nachricht zu verdauen, ist ihm nicht leicht gefallen.

Reha nach schwerer Verletzung: FCB-Youngster vermisst Zeit mit dem Team

Schwer tut sich Mosandl auch dabei, seinem Team nur zuschauen zu können. „Wenn man im Stadion sitzt und sich ein Spiel seiner Mannschaftskollegen anschaut, hat man natürlich auch total Lust mitzuspielen“, erklärt er, „im gleichen Moment wir einem dann auch bewusst, dass am nächsten Tag wieder Reha ansteht und man nicht mit den Jungs auf dem Platz stehen darf. Das fällt einem schon schwer. Aber da muss man durch.“ Seit über sechs Monaten schuftet Mosandl für sein Comeback. Jetzt kann er berichten: Er steht immerhin kurz vor der Rückkehr auf den Rasen. Er stehe kurz davor, Läufe und Richtungswechsel zu trainieren, dann gehe es hoffentlich bald wieder an Ball.

Verletzung im Training: Eyüp Aydin schuftet seit November für sein Comeback

Eyüp Aydin hat sich nicht ganz so schlimm verletzt. Aber die Situation war noch bitterer: „Passiert ist es einen Tag nach dem eigentlich Spiel beim Spielersatztraining“, berichtet er, „ich hab in einen Zweikampf zweier Mitspieler eingegriffen. Dabei ist einer der Beiden auf meinen nach vorne gestreckten Fuß gefallen. Plötzlich war alles taub und voller Schmerzen.“ Aydin riss sich das Syndesmoseband Ende November 2021.

Seitdem vermisst Aydin vor allem die Zeit mit dem Team auf dem Platz, sagt er. In der zweiten Mannschaft war er bis zu seiner Verletzung gesetzt. Jetzt ackert er sehr fleißig: Jeden Tag stehen für ihn zwei Reha-Einheiten an. Es sind die letzten beiden Wochen, bevor er voraussichtlich wieder an den Ball könne. (moe)