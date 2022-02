8:1! FC Bayern Amateure zerlegen tschechischen Zweitligisten

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Jubelte gegen Dynamo Budweis II dreimal in einer Halbzeit: Lucas Copado. © Sven Leifer/Imago

Der FC Bayern II muss noch auf den Pflichtspielstart warten. Nach der Absage des FC Pipinsried testeten die Amateure gegen den SK Dynamo Budweis II. Und lieferten ein Feuerwerk.

München - Der FC Bayern München II stellt aktuell die zweitbeste Offensive der Regionalliga. Aber wie lange noch? Den Start in die Rückrunde mussten die FCB-Amateure zwar verschieben, zeigten sich am Samstag aber trotzdem in Torlaune.

Der FC Pipinsried hatte das erste Pflichtspiel des Jahres abgesagt. Die Platzverhältnisse im Dachauer Hinterland waren zu schlecht. Ob der Aufsteiger jetzt froh ist, am Wochenende nicht gegen diese kleinen Bayern gespielt zu haben?

Statt Regionalliga: FC Bayern II testet nach Pipinsried-Absage gegen Dynamo Budweis II - und siegt 8:1

Mit 8:1 fegte die Mannschaft von Martin Demichelis ihren Testspielgegner aus dem heimischen Campus. Der SK Dynamo Budweis II war kurzfristig als Sparringpartner eingesprungen. Die Zweitliga-Reserve des tschechischen Profiklubs hatte keine Chance gegen den FC Bayern II.

4:0 führten die Gastgeber schon zur Pause. Jahn Herrmann brach den Bann in der 19. Minute. Christopher Scott (34.) und Armindo Sieb (35.) legten etwas später per Doppelschlag nach. Nur vier Minuten darauf besorgte der wieder-genesene Gabriel Vidovic den vierten Treffer und damit schon vor der Halbzeit beinahe die Vorentscheidung.

FC Bayern München II zerlegt Budweis-Reserve: Copado feiert Dreierpack - Lawrence trifft ins eigene Tor

Hälfte zwei gehörte dann Lucas Copado. Der 18-Jährige feierte einen Dreierpack (68., 82., 90.). Ein lupenreiner Hattrick gelang ihm damit allerdings nicht. Hjunju Lee hatte in der 79. getroffen.

Lesen Sie auch Bei dieser Kaufland-Sahne stimmt etwas nicht – sehen Sie es auch gleich? Ein Kunde aus Oberbayern kauft sich in einer Kaufland-Filiale einen Becher Sahne. Daheim nimmt er das Produkt unter die Lupe – und traut seinen Augen nicht. Bei dieser Kaufland-Sahne stimmt etwas nicht – sehen Sie es auch gleich? Aldi: Tomaten für 11 Euro? Kundin entsetzt beim Blick aufs Preisschild Tagtäglich muss sich der Discounter-Riese Aldi mit Beschwerden seiner Kunden auseinandersetzen, nicht selten geht es um vermeintlich zu hohe Preise. Aber die können durchaus Ansichtssache sein. Aldi: Tomaten für 11 Euro? Kundin entsetzt beim Blick aufs Preisschild

Und eine Minute zuvor trug sich Jamie Lawrence in die Torschützenliste ein. Allerdings beim Gegner. Sein Eigentor ist der Ehrentreffer für die Gäste aus Budweis. (moe) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

FC Bayern München II: Netolitzky - Janitzek, Feldhahn (46. Lawrence), Morrison (56. Welzmüller) - Brückner (46. Metu) - Herrmann (46. Copado), Booth, Vidović, Kern (46. Kern), Scott (50. Kabadayi) - Sieb

Tore: 1:0 Herrmann (19.), 2:0 Scott (34.), 3:0 Sieb (35.), 4:0 Vidović (39.), 5:0 Copado (68.), 5:1 Lawrence (EG, 78.), 6:1 Lee (79.), 7:1 Copado (82.), 8:1 Copado (90.)