FC Bayern München II: Lukas Schneller und Hyunju Lee verletzt - Spieler mussten operiert werden

Von: Paul Ruser

Fehlen den Bayern-Amateuren in der Saison-Schlussphase verletzungsbedingt: Lukas Schneller (l.) und Hyunju Lee. © IMAGO / foto2press / Schöner Sport

Während Lukas Schneller den Amateuren des FC Bayern München aufgrund einer Oberschenkelverletzung fehlen wird, muss Hyunju Lee wegen einer Handblessur passen.

München - Die U23 des Rekordmeisters* muss in der entscheidenden Phase der Saison auf Keeper Lukas Schneller und Hyunju Lee verzichten. Besonders bitter ist die Lage für den jungen Torwart, der sich auf dem Weg zu seinem Comeback von seiner Oberschenkelverletzung aus dem vergangenen Oktober befand. Im Aufbautraining gab es aber die Schreckensnachricht: Eine weitere Operation ist aufgrund einer erneuten Verletzung am Oberschenkel vonnöten. Diese wurde bereits am Dienstag vollzogen.

Vor große Personalprobleme sollte der Ausfall von Lukas Schneller den Vereinsverantwortlichen nicht stellen. In der laufenden Saison setzte das Trainerteam um Martin Demichelis mit Manuel Kainz (9 Spiele), Jakob Mayer (6), Christian Früchtl (5), Johannes Schenk (4) und Tom Hülsmann (3) nämlich fünf (!) weitere Torhüter in der Regionalliga Bayern ein. Ob Schneller nach seinem letzten von insgesamt vier Einsätzen in der laufenden Spielzeit am 22. Oktober in dieser Saison noch einmal zwischen den Pfosten stehen wird, ist fraglich. Der 20-Jährige muss sich somit nach seinen zwölf bisher verpassten Begegnungen somit noch ein wenig gedulden und sich zu den weiteren verletzten Keepern Kainz (Knieverletzung) und Mayer (Sehnenriss) gesellen.

FC Bayern München II: Lukas Schneller und Hyunju Lee fehlen den kleinen Bayern vorerst

Gleiches betrifft auch Hyunju Lee. Der Südkoreaner, der erst im Januar vom FC Pohang Steelers zum Campus des FC Bayern wechselte, zog sich im letzten Regionalliga-Spiel bei Viktoria Aschaffenburg eine Verletzung an der Hand zu. Auch Lee wurde wie Schneller am Dienstag operiert. Seit seinem Wechsel von der südkoreanische Ostküste kam der 19-Jährige einmal in der U19-Bundesliga und viermal in der Regionalliga zum Einsatz. In der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands konnte sich der Mittelfeldspieler je einmal als Vorlagengeber und Torschütze auszeichnen.

Die beiden Youngsters reihen sich mit ihren Verletzungen in ein langes Bayern-Lazarett ein. Neben Schneller und Lee sowie den beiden Keepern Kainz und Mayer können auch Angelo Brückner (Oberschenkelverletzung), Nick Salihamidzic (Nasennebenhöhlen-Operation), Maxi Welzmüller (muskuläre Probleme), Torben Rhein (Knieprobleme), Moritz Mosandl (Kreuzbandriss), Jahn Herrmann und Younes Aitamer (beide Sprunggelenksverletzung) die Zweitvertretung des FC Bayern München in naher bis ferner Zukunft nicht beim Wiederaufstieg in die 3. Liga unterstützen. (Paul Ruser) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA