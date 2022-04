Das Schicksal der U23-Talente beim FC Bayern: Aufstieg oder Abgang

Teilen

Der 18-jährige Gabriel Vidovic erzielte am Montagabend beim Kantersieg gegen Schweinfurt zwei Treffer. © Sven Leifer

Nach dem 5:1-Heimsieg gegen den Tabellendritten lebt die Mini-Chance auf den Aufstieg die 3. Liga. Der FC Bayern II muss aber auf Patzer von Bayreuth hoffen.

München - „Nach diesem Spiel kann ich mir nicht erklären, warum diese Mannschaft nicht Erster ist“, sagte Schweinfurts Trainer Jan Gerlein am Montagabend in den Katakomben des Grünwalder Stadions nach dem 1:5 gegen den FC Bayern II. „Wenn man dieses Spiel heute sieht, ist es spielerisch die beste Mannschaft, die es in dieser Liga gibt. Ich weiß nicht, was das Geheimnis von Bayreuth ist. Sie sind die erfolgreichste Mannschaft, die es in der Liga gibt. Es wird sehr spannend, ob sich am Ende die beste oder die erfolgreichste Mannschaft durchsetzt.“

„Wir werden versuchen, wenig Punkte zu lassen und schauen, was sie machen. Wir müssen unseren Job machen.“

Zehn Punkte hat die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis Rückstand. Spitzenreiter SpVgg Bayreuth ist seit 14 Spielen ungeschlagen (12 Siege, zwei Unentschieden), hat aber eine Partie mehr absolviert. In knapp zwei Wochen am Montag, dem 18. April, reist die Reserve des FC Bayern* ins Hans-Walter-Wild-Stadion und kann mit einem Sieg noch einmal Druck auf die „Altstadt“ ausüben. „Wir haben heute nicht an Bayreuth gedacht, sondern nur an Schweinfurt“, sagte der Argentinier nach dem Kantersieg nüchtern. „Wir werden versuchen, wenig Punkte zu lassen und schauen, was sie machen. Wir müssen unseren Job machen. “

Die Oberfranken haben kein einfaches Restprogramm. Am Samstag reist zunächst Abstiegskandidat Schalding-Heining nach Bayreuth. Direkt vor dem Duell gegen die U23 des FCB muss die Mannschaft von Timo Rost beim Tabellenfünften SpVgg Unterhaching antreten. Außerdem warten direkt nach dem Spitzenspiel die Partien gegen den Vierten Illertissen und den Dritten Schweinfurt. Das letzte Heimspiel ist gegen Viktoria Aschaffenburg, ehe am letzten Spieltag das unangenehme Auswärtsspiel beim TSV Buchbach auf dem Programm ist. Stolpern ist also trotz der aktuellen Superserie noch möglich. Voraussetzung dafür ist , dass die Talente von der Säbener Straße* bis zum Saisonende eigentlich alles gewinnen.

FC Bayern Bayern II: Top-Talente Vidovic, Tillman und Co. bei Nichtaufstieg kaum zu halten

Die kleinen Bayern haben alle vier Spiele nach der Winterpause bisher gewonnen. Strauchelt der Tabellenführer nicht mehr, steht im kommenden Sommer wohl der nächste mittelgroße Schnitt an. Bei einer weiteren Saison in der Regionalliga Bayern sind wahrscheinlich einige Talente nicht mehr zu halten.

Gabriel Vidovic, Doppeltorschütze gegen Schweinfurt und nach dem Abgang von Nemanja Motika inzwischen bester Torjäger der Roten, dürfte kaum Schwierigkeiten haben, einen Verein in einer höheren Liga zu finden. U21-Nationalspieler Malik Tillman, der in dieser Spielzeit bereits unter Julian Nagelsmann* in der Bundesliga* und Champions League* im Einsatz war, könnte selbst beim erhofften Aufstieg nach Höherem streben. Weitere Kandidaten für einen Wechsel oder ein Leihgeschäft wären außerdem Jamie Lawrence (19), Armindo Sieb (19) oder Angelo Brückner (19). (Jörg Bullinger) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.