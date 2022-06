Trainingsauftakt beim FC Bayern II: Erstes Testspiel gegen Deisenhofen - der Sommer-Fahrplan

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Martin Demichelis: Steigt mit seiner Mannschaft in die Vorbereitung ein. © Frank Hoermann/Imago

Die Amateure des FC Bayern München starten in die Vorbereitung. Das erste Testspiel sowie das Trainingslager sind bereits terminiert.

München - Am Montag hieß es ackern für die Amateure des FC Bayern München: Der obligatorische Leistungstest stand an. Nach einer kurzen Sommerpause dürften die Youngster noch nicht alle Fitness eingebüßt haben. Mobilität, Reaktion und Sprungkraft wurden geprüft.

FC Bayern München II: Trainingsstart mit Neuzugang Tikvic - erstes Testspiel gegen FC Deisenhofen

Am Dienstag darf die Mannschaft von Martin Demichelis dann auch schon wieder auf den Rasen. Neuzugang Antonio Tikvic ist bereits mit an Bord, teilt der FC Bayern mit. Die Keeper der Amateure waren sogar schon eine Woche früher auf dem Platz. Jaroslav Drobny begrüßte Manuel Kainz und Jakob Mayer. Ron-Thorben Hofmann und Christian Früchtl haben den Verein verlassen.

Keine zwei Wochen nach Trainingsstart steht auch schon das erste Testspiel an: Am 23. Juni gastiert der FC Bayern II beim FC Deisenhofen. Der Bayernligist ist in einem Mini-Umbruch. Ex-Türkgücü-Coach Andy Pummer übernimmt das Team im Sommer.

Trainingslager in Österreich: FC Bayern Amateure fahren eine Woche nach Stubai - Saisonstart am 15./16. Juli

Vor Regionalliga-Start (15./16. Juli) geht es für die Bayern Amateure noch eine Woche nach Stubai. Nach dem Deisenhofen-Spiel fährt die Mannschaft ins Trainingslager nach Österreich. Dort soll „der Grundstein für eine erfolgreiche Regionalliga-Saison gesetzt werden“, schreibt der FC Bayern. Nach Platz zwei im Vorjahr peilt das Team den Titel an.