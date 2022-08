FC Bayern II dreht zwei Rückstände gegen Türkgücü - Vidovic hilft bei den Amateuren aus

Gefühlswelten: Bayern jubelt – Türkgücüs Doppeltorschütze Jordi Woudstra ist bedient. © imago

Zwei Tore von Jordi Woudstra brachten am Ende nichts: Türkgücü München unterliegt dem FC Bayern II nach zweimaliger Führung.

München - Am Ende hatten die „Bayern-Amateure“ zwei Rückstände gedreht und damit einen Fehlstart abgewendet. Mit Jungprofi Gabriel Vidovic in der Startelf, der auch ohne eigenen Treffer mit einer starken Leistung überzeugen konnte, hatte Trainer Martin Demichelis Unterstützung von oben bekommen. Nach einer überlegen geführten Anfangsphase der kleinen Bayern, die jedoch ihre Chancen nicht nutzen konnten, waren es die Gäste, die durch den 20-jährigen Jordi Woudstra zunächst in Führung gingen (25.).

Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnten die „Bayern-Amateure“ zwar durch den 17-jährigen kroatischen Rohdiamanten Lovro Zvonarek ausgleichen (45.+1), nach dem Wiederanpfiff allerdings brachte erneut Woudstra die Münchner Türken wieder in Front (50.). Der FCB-Talentschuppen war jedoch abermals nicht um eine Antwort verlegen und glich durch Lucas Copado wieder aus (64.). Wenig später gelang dem kurz zuvor eingewechselten Grant-Leon Ranos schließlich der Siegtreffer für den Bayern-Nachwuchs (74.).

Zwischenzeitlich musste die Begegnung für eine gute Viertelstunde wegen einer Waden-Verletzung von Schiedsrichter Stefan Treiber unterbrochen werden – der Unparteiische wurde von seinem Assistenten Jonas Krzyzanovski ersetzt.

Während Demichelis nach getaner Arbeit die „gute Mentalität“ seiner Elf hervorhob, haderte Türkgücü-Coach Alper Kayabunar mit den Gegentoren „zu ungünstigen Zeitpunkten“. Zum Ende hin sei seiner Elf „etwas die Kraft ausgegangen“. Die bislang zu Buche stehenden drei Punkte seien „ein bisschen wenig“.

Am Mittwoch (18.30 Uhr) empfängt Türkgücü die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth, die von Kayabunars ehemaligem Chef Petr Ruman betreut wird. Ruman hatte die Münchner noch zu Beginn der Vorsaison in der 3. Liga trainiert. Die kleinen Bayern dagegen gastieren am Mittwoch (ebenfalls 18.30 Uhr) bei Aufsteiger DJK Vilzing. (Klaus Kirschner und Matthias Horner)