Kommentar: FCB im Umbruch - Strategen gesucht

München - Nach dem Skandal-Spiel gegen Real geriet eine Sache beim FC Bayern in den Hintergrund: der Abschied von Lahm und Alonso auf internationaler Bühne. Der FC Bayern braucht einen neuen Mittelfeld-Strategen. Ein Kommentar.

Wie wütend der FC Bayern über das Viertelfinal-Aus ist, zeigt alleine die drastische Wortwahl von Karl-Heinz Rummenigge. Der Bayern-Boss fühlte sich angesichts der Fehl­entscheidung vom Schieds­richter-Gespann „beschissen“.

Angesichts der zahlreichen Wutausbrüche im FCB-Lager ging eine bedeutende Sache aber fast unter: Mit Kapitän Philipp Lahm und Xabi Alonso verabschiedeten sich die letzten ­beiden Bayern-Strategen von der ­europäischen Bühne und leiten gleichzeitig den FCB-Umbruch ein. Zugegeben: In den beiden Viertelfinal-Partien schaffte es auch das erfahrene Duo nicht, dem Bayern-Spiel die nötige Ruhe und Struktur im Spiel zu verleihen.

Aber das beweist vor allem eins: Den Münchnern fehlt ab kommender Saison ein Stratege, der das Spiel auf Top-­Niveau lenken kann. Arturo Vidal? Fehlte gegen die Königlichen in beiden Spielen der kühle Kopf. Thiago? Konnte seine Genialität auf europäischem Spitzen-Niveau einmal mehr nicht entfalten. Joshua ­Kimmich? Soll Thronfolger von Lahm als rechter ­Außenverteidiger werden.

Um in den nächsten Jahren weiterhin mit Madrid und Barcelona mithalten zu ­können, müssen sich die Bayern nach einem Mittelfeld-Strategen umschauen – wie ihn Real in Toni Kroos gefunden hat. Gleiches gilt für die alternden Flügelstürmer Arjen Robben (33) und Franck Ribéry (34), die in der ­Liga immer noch den Unterschied ausmachen, gegen die kompromisslose Real-Abwehr an ihre Grenzen gestoßen sind.

Uli Hoeneß will den Umbruch ­nutzen, um wieder eigene Talente hervorzubringen. Ob sich das mit den hohen Titel-Ansprüchen des FCB vereinen lässt?