Bayerns neues Bollwerk brilliert: Abwehr-Rückkehrer klopft aber schon an die Tür

Von: José Carlos Menzel López

Neues Traum-Duo in der Abwehr des FC Bayern: Matthijs de Ligt (l.) und Dayot Upamecano. © Anke Waelischmiller/Sven Simon/Imago

Beim FC Bayern steht mittlerweile immer häufiger hinten die Null. Das Abwehr-Duo Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano harmoniert prächtig.

München – Aus dem FC Bayern ist der FC Bollwerk geworden. Im Camp Nou stand hinten zum dritten Mal in den insgesamt vier Spielen die Null, nach Abpfiff wurde auf den Statistikblättern unter der Kategorie Torschüsse beim FC Barcelona eine dicke Null aufgeführt. Maßgeblich daran beteiligt: Die Innenverteidigung bestehend aus Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt, die an der Costa Brava eine ihrer bislang besten Leistungen im Trikot der Münchner ablieferten.

„Matthijs hat eine sehr gute Entwicklung genommen“, lobte Sportvorstand Hasan Salihamidzic den Niederländer, der insbesondere Robert Lewandowski konsequent bearbeitete und damit weitgehend aus dem Spiel nahm. Salihamidzic weiter: „Das hat uns generell ausgezeichnet. Nicht nur Matthijs, alle haben top verteidigt. Wir hatten eine super Intensität, haben uns in jeden Zweikampf gehauen. Das müssen wir in die nächsten Spiele mitnehmen, dann sieht es gut aus.“

Mutete die Abwehr des Rekordmeisters vor wenigen Wochen noch löchrig an, bildet sie in der Zwischenzeit den Rückhalt, den es für Großes braucht. Zumal in absehbarer Zukunft auch noch Lucas Hernández (Aufbautraining) zur Verfügung stehen dürfte, womit Cheftrainer Julian Nagelsmann vor der Qual der Wahl stehen wird. De Ligt dazu: „Wir haben drei sehr gute Innenverteidiger, Konkurrenz ist immer gut. Ich bin froh, dass ich die letzten Spiele alle gespielt habe. Mit Upa geht das sehr gut.“

Was sich in den aktuellen Leistungen und vor allem auch den Resultaten widerspiegelt. Sven Ulreich meinte über die makellose Arbeit seiner Vordermänner: „Wir haben in der Innenverteidigung mit Matthijs und Upa zwei sehr starke Spieler, die momentan alles konzentriert wegverteidigen, sehr gut im Pressing sind, immer wieder dran sind, eng an den Leuten dranstehen. Alles fängt aber natürlich vorne an, wo wir besser in die Pressingsituationen kommen und damit schon viel unterbinden. Das ist der Schlüssel.“ (lop)