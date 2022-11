FC Bayern - die perfekte Champions-League-Maschine

„Schon etwas Besonderes“

+ © MiS Perfekte Champions-League-Maschine: die Bayern marschierten zum Jubel von Kahn & Co., wieder ohne Punktverlust durch die Gruppenphase der Königsklasse. © MiS

Eine perfekte Champions-League-Gruppenphase des FC Bayern wurde am Dienstag mit einem 2:0-Sieg gegen Inter Mailand gekrönt. Die Münchner scheinen in der Königsklasse kaum aufzuhalten zu sein.

München - Gute Gründe zu gewinnen gibt es immer. Zum Beispiel Geld. Satte 2,8 Millionen Euro schüttet die UEFA für jeden Sieg in der Gruppenphase der Champions League aus, und so packten die Bayern trotz bereits feststehender Qualifikation fürs Achtelfinale als Gruppenerster die Gelegenheit beim Schopfe, setzten sich mit 2:0 (1:0) gegen Inter Mailand durch und taten somit etwas fürs gute alte Festgeldkonto. Zwei Rekorde gab es beim Sieg gegen die Italiener ebenfalls obendrauf: Zum einen war es der zwölfte Sieg in Folge für den Rekordmeister in der Gruppenphase, zum anderen das 22. Heimspiel in Serie mit mindestens einem Torerfolg. Sechs Spiele, sechs Siege, 18:2 Tore – Fazit des erneuten Torschützen Eric Maxim Choupo-Moting: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen, aber es ist schon etwas Besonderes, in so einer starken Gruppe sechs Siege einzufahren.“ In der Tat.

+ Befreiungsschlag: Am Tag, als seine Suff-Fahrt bekannt wurde, traf Pavard. © Imago

Wie vom Cheftrainer höchstpersönlich angekündigt liefen die Münchner mit fünf Veränderungen im Vergleich zum jüngsten 6:2-Sieg in der Bundesliga gegen Mainz auf. Josip Stanisic, Benjamin Pavard, Marcel Sabitzer, Ryan Gravenberch und Kingsley Coman rückten gegen die Italiener in die Startelf und sorgten so dafür, dass Dauerbrenner wie Jamal Musiala oder Alphonso Davies etwas durchschnaufen konnten mit Blick auf den Endspurt in der Bundesliga vor der WM. Selbes galt für die ebenfalls bereits als Gruppenzweite qualifizierten Gäste aus Mailand, bei denen Aushilfskräfte wie Roberto Gagliardini oder Kristjan Asllani von Beginn an zum Einsatz kamen.

FC Bayern: Pavard erzielt Führungstreffer - auch weil Lautaro ausrutschte

Die Wechsel sowie der rutschige Rasen führte dazu, dass die 75 000 Zuschauer im Fröttmaninger Rund eine ausgeglichene Anfangsphase zu Gesicht bekamen, bei der sich beide Mannschaften in persona von Joshua Kimmich und Nicolò Barella dem gegnerischen Gehäuse aus der Entfernung anzunähern versuchten. Der zweite Distanzschuss des Italieners führte zum Aufreger der Partie auf italienischer Seite: Das Leder prallte im Strafraum gegen Sadio Manés Schutzhand, worauf der Videoassistent den Unparteiischen an den Monitor bat. Durchaus überraschend: Der Slowake Ivan Kruzliak interpretierte die Szene als legale Handabwehr, es gab keinen Strafstoß. Nachdem Lautaro Martínez in der Folge eine Hereingabe von Robin Gosens vor dem leeren Tor nicht verwandeln konnte, brachte der aktuell führerscheinlose Pavard (siehe unten) die Bayern nach einer Ecke durch Joshua Kimmich per Kopf in Front – auch weil Lautaro erneut ausrutschte.

So erging es übrigens auch dem Unparteiischen, eine Art Metapher für seinen Auftritt am gestrigen Abend. Immerhin: Kruzliak – oder besser gesagt: der Linienrichter – lag goldrichtig, als er den Ausgleichstreffer durch einen Asllani-Kopfball aufgrund der Abseitsposition des Albaners nicht gab. Auch Eric Maxim Choupo-Motings Fallrückzieher zum 2:0 erfolgte in nicht regulärer Position. War dem Kameruner aber herzlich egal und so jagte er kurz darauf einen Strahl zum 2:0-Endstand ins Kreuzeck des von Andre Onana gehüteten Tores, womit der 33-jährige Torgarant der Münchner auch im seinem sechsten Spiel in Folge traf.



Es gibt eben immer gute Gründe zu gewinnen. Oder im Falle von Choupo: zu netzen… José Carlos Menzel López