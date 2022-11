FC Bayern – Inter Mailand im Live-Ticker: Gerüchte um Ulreich vor CL-Spiel

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern empfängt zum Abschluss der Gruppenphase in der Champions League Inter Mailand. Der Live-Ticker zur Partie.

FC Bayern München - Inter Mailand -:- (-:-)

FC Bayern: - Inter Mailand: - Tore: -

München - Der FC Bayern steht als Gruppensieger fest, das Ticket für das Achtelfinale der Champions League vor dem letzten Gruppenspiel gegen Inter Mailand ist also schon fix. Für das Team von Julian Nagelsmann geht es am Dienstagabend in der Allianz Arena sportlich um nicht mehr allzu viel. Allerdings wollen die Bayern die Partie gegen die Nerazzurri auf keinen Fall abschenken.

Sven Ulreich wird auch wieder gegen Inter im Tor stehen. Die Partie des FC Bayern gegen Mailand im Live-Ticker. © IMAGO/ULMER

„Es wird kein gemütliches Freundschaftsspiel, dafür ist viel zu viel Prestige dabei“, betonte Oliver Kahn am Samstag nach dem 6:2-Erfolg über den FSV Mainz. Auch Hasan Salihamidzic schwor das Team bereits am Samstag auf die Wichtigkeit der Partie gegen Inter ein. „Es ist ein wichtiges Spiel, wir wollen unseren Fans einen schönen Champions-League-Abschluss bescheren und diese harte Gruppe ohne Niederlage überstehen“, so der Sportvorstand: „Wir sind seit 33 Spielen in der Gruppenphase ungeschlagen (letzte Niederlage 2017 bei PSG; Anm. d. Red.), da wollen wir weitermachen.“

FC Bayern – Inter Mailand im Live-Ticker: Gerüchte um Ulreich vor CL-Kracher

Fehlen wird neben Thomas Müller, Leroy Sané, Lucas Hernandez und Matthijs de Ligt auch Manuel Neuer. Der Nationalkeeper könnte aber am kommenden Wochenende wieder zwischen den Pfosten stehen. Gegen Inter wird abermals Sven Ulreich versuchen, den FCB-Kasten sauber zu halten.

Der Ersatzkeeper, der Neuer bereits seit Wochen vertritt, verriet nun, dass er sich ein Karriereende in München vorstellen könne. „Ich werde nächstes Jahr 35. Allzu viel wird nicht mehr kommen“, sagte Ulreich gegenüber Sky. Der Vertrag des Torhüters, der seit 2015 mit einem Jahr Unterbrechung an der Säbener Straße ist, läuft kommenden Sommer aus. Argumente für eine weitere Verlängerung hat Ulreich in den vergangenen Wochen zuhauf gesammelt.

Beim Live-Ticker von tz.de verpassen Sie kein Highlight im Spiel des FC Bayern gegen Inter Mailand. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak