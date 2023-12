Holt der FC Bayern gleich zwei Top-Talente aus Berlin an die Isar?

Von: Marcel Schwenk

Der FC Bayern soll sich in den Nachwuchsmannschaften von Hertha BSC umschauen und ein Auge auf Boris Mamuzah Lum und Cassiano Kiala geworfen haben.

München – In den vergangenen Jahren schaffte es der FC Bayern nur selten, Talente aus dem eigenen Nachwuchs bei den Profis zu integrieren. Der neue Sportdirektor Christoph Freund machte bereits bei seinem Amtsantritt klar, sich dieser Problematik annehmen zu wollen.

Hertha droht wohl Talente-Aderlass: Schlägt der FC Bayern zu?

Ganz anders sieht es hingegen im Nordosten Deutschlands aus, genauer gesagt bei Hertha BSC. Bei den Berlinern stehen einige Eigengewächse im Kader der ersten Mannschaft. Und auch was Erfolge im Nachwuchsbereich angeht, gehört der Hauptstadtklub zu den besten Vereinen in Deutschland.

Allerdings könnten einem Bericht der Bild zufolge einige Talente einen anderen Weg einschlagen. Als Grund werden Sparmaßnahmen bei Hertha BSC genannt, die bei Beratern und im Umfeld der Spieler Sorgen bereiten sollen. Daher könnte ein Aderlass drohen.

FC Bayern soll Interesse an Boris Mamuzah Lum und Cassiano Kiala von Hertha BSC haben

Und zwei Akteure sollen Interesse beim FC Bayern geweckt haben. Dabei handelt es sich wohl um Boris Mamuzah Lum und Cassiano Kiala. Ersterer ist im defensiven Mittelfeld beheimatet und unterschrieb erst im Juli einen „langfristigen“ Vertrag. Eine Ablöse dürfte also fällig werden.

Der 16-Jährige ist deutscher U17-Nationalspieler und spielt normalerweise auch bei Hertha BSC in der U17, kam in dieser Saison aber schon in einer Partie für die U19 zum Einsatz. Kiala ist noch ein Jahr jünger als Lum, gelernter Abwehrspieler und in der U16 aktiv.

Allerdings soll nicht nur der deutsche Rekordmeister das Duo verfolgen. Auch der härteste Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen beobachtet offenbar die Situation von Lum und Kiala. (masc)