Neues Büro in Zehn-Millionen-Metropole: Experte lobt „geschickten Schachzug der Bayern“

Von: José Carlos Menzel López

Der FC Bayern hat eine Dependance im thailändischen Bangkok eröffnet. © Efrem Lukatsky/dpa

Der FC Bayern hat eine Dependance in Südostasien eröffnet. Marketingexperte Dr. Peter Rohlmann erklärt die Strategie des deutschen Rekordmeisters in Bangkok.

München - Der Russland-Angriff auf die Ukraine hält die Welt aktuell in Atem. Die Pandemie hingegen ist nun seltener Thema. Neben einer immer voller werdenden Allianz Arena heißt das für die Bayern auch: Nach zwei Jahren Corona-bedingter Distanzierung zu seinen Fans will der Klub seine Marke wieder in die Welt tragen. In diesem Zusammenhang verkündete der Rekordmeister, dass er neben seinen Büros in New York und Shanghai eine dritte Dependance in Bangkok (mehr als zehn Millionen Einwohner) eröffnet hat. Hinzu kommen soll auch im Sommer wieder eine Marketingreise durch die USA und Mexiko, um den rot-weißen Anhängern auf der anderen Seite des großen Teichs wieder näher zu sein. Mia san wieder unterwegs!

FC Bayern eröffnet Büro in Bangkok - „nachhaltiger Austausch mit den Fans vor Ort“

Interessant ist insbesondere die Wahl des dritten Büros in Thailand. Fußball sei „in ganz Südostasien die Sportart Nummer eins“, wurde der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn in der Pressemitteilung des Vereins dazu zitiert. „In der Region lebt rund ein Viertel der Weltbevölkerung, und diese Menschen wollen wir gerne noch mehr für den FC Bayern begeistern. Es geht darum, einen nachhaltigen Austausch mit den Fans vor Ort zu erreichen.“ Die Betonung dürfte vor allem auf der Nachhaltigkeit liegen, schließlich hat das Coronavirus sämtliche Fußballklubs auf der Welt nicht nur eine Menge Geld gekostet, sondern auch die Einstellung der Fans zum Sport verändert. Heißt für den FCB: Jetzt muss er seine Fans mehr denn je an die Hand nehmen, um sie nicht zu verlieren.

FC Bayern: Marketingexperte sieht generelle Abwendung der Fans - Münchner auf schmalem Grat

Marketingexperte Dr. Peter Rohlmann (PR Marketing) erklärt diesbezüglich im Gespräch mit der tz, dass „gerade bei Teamsportarten eine generelle Abwendung der Fans zu verzeichnen ist“. Der Kenner weiter: „Während der sportfernen Zeit inmitten der Pandemie hat eine gewisse Prioritätsverschiebung bei den Fans stattgefunden, worunter auch und insbesondere der Fußball leidet. Aus diesem Grund müssen große Klubs wie der FC Bayern bemüht sein, nicht nur den direkten nationalen, sondern insbesondere auch den fernen internationalen Markt wieder verstärkter zu bearbeiten.“ Ein schmaler Grat, wenn man sich vor Augen führt, dass der FC Bayern just aufgrund eines seiner „internationalen Märkte“ – Katar – einen Großbrand während der jüngsten JHV löschen musste.

FCB-Büro in Bangkok stellvertretend für Münchner Prioritäten: „Geschickter Schachzug der Bayern“

Auch vor diesem Hintergrund ist die Wahl Bangkoks als dritte Dependance kein Zufall. Rohlmann: „Hierbei handelt es sich um einen geschickten Schachzug der Bayern. Vorfälle wie kürzlich bei Olympia werden dazu führen, dass sich der chinesisch-asiatische Bereich zunehmend weiter isolieren wird. Auch die USA werden sich mit Blick auf die Ukraine-Krise verstärkt auf ‚America First‘ und ihren eigenen Sport zurückbesinnen. Dass ihre Fans auch Vorbehalte gegen den arabischen Raum hegen, dürften die Bayern mittlerweile ebenso wissen. Die Wahl Bangkoks steht daher stellvertretend für die Priorität des FC Bayern, sich in Zukunft in etwas freieren Regionen wiederzufinden. Diese Strategie ist auch mit Blick auf die unzähligen Menschen, die in Südostasien leben, definitiv richtig.“

Solange der Klub nicht seine eigenen Wurzeln austrocknen lässt. „Wir wollen als globaler Klub unsere Anhänger auf der ganzen Welt begeistern“, so Kahn, der mit Blick auf die Internationalisierung der Münchner gleichwohl unterstrich: „Wir sind in München zu Hause.“ Und diese Identifikation war, ist und wird ihren Ursprung stets an der Säbener Straße haben.