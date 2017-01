Hitzfeld: Sanches muss sich ein dickes Fell zulegen

München - Im zweiten Teil des großen Interviews spricht Ottmar Hitzfeld unter anderem über die Aufstockung der WM auf 48 Teams sowie die Eignung von Philipp Lahm als künftigem Sportdirektor des FC Bayern.

Kingsley Coman, Leihgabe von Juventus Turin, gilt als ein potenzieller Erbe. Sollen ihn die Bayern fest verpflichten?

Hitzfeld: Ja. Er hat schon einige gute Spiele gemacht. Wenn er topfit ist, erfüllt er die Aufgaben, die ihn bei Bayern erwarten. Ich sehe ihn positiv, genauso wie Costa und Sanches, die gute Transfers gewesen sind.

Sanches sehen einige skeptischer als Sie. Droht da kein 35-Millionen-Flop?

+ Renato Sanches. © MIS Hitzfeld: Nein. Man darf so einem jungen Spieler so einen Betrag auch nicht ständig vorrechnen. Die Bayern haben so viel Geld bezahlt, weil sie wussten, dass er in einem bis zwei Jahren das Doppelte wert sein wird – wenn er den Sprung schafft. Und davon bin ich überzeugt, weil er einfach die fußballerische Klasse mitbringt. Man braucht bei so einem jungen Spieler Geduld.

Ein Fremdwort im Umfeld des FC Bayern.

Hitzfeld: Ich weiß. Und für Sanches ist Geduld genauso wichtig. Er muss lernen, dass man beim FC Bayern immer mit den härtesten Maßstäben bewertet wird. Da muss man sich selbst ein dickes Fell zulegen. Junge Spieler müssen lernen, was es heißt, Bayern-Profi zu sein.

„Müller ist im Zentrum am stärksten“

Wie bewerten Sie die Transfers von Niklas Süle und Sebastian Rudy?

Hitzfeld: Zwei deutsche Nationalspieler, das ist immer gut. Rudy ist spielerisch stark und kann ein Spiel lesen. Süle ist eine Investition für die Zukunft, ein sehr kluger Einkauf.

Wie schwer wird es für Holger Badstuber, noch einmal in München Fuß zu fassen, wenn im Sommer auch noch Süle als Konkurrent auf ihn wartet?

Hitzfeld: Das hängt von ihm ab. Das Leihgeschäft mit Schalke war wichtig, da er Spielpraxis benötigt. Er muss gesund bleiben. Wenn er bei Schalke eine prägende Figur wird, kann er auch wieder in München an alte Zeiten anknüpfen.

Süle und Rudy: Warum sie vor dem Wechsel zu Bayern zögerten

Thomas Müller hat eine vergleichsweise schwache Halbserie hinter sich. Machen Sie sich Sorgen?

Hitzfeld: Nein, er hat einen unglaublichen Willen und ist mental ungemein stark. Torjäger machen sich bei Durststrecken ihre Gedanken, Thomas hat da sicher auch gegrübelt – er hatte aber sicher nie Zweifel, da ist er nicht der Typ dafür, und Zweifel sind bei ihm gar nicht angebracht. Aus meiner Sicht hat er eine gute Runde gespielt. Keine sehr gute, aber eine gute. Es ging bei ihm ja auch darum, dass er seinen Platz im System finden muss.

Wo ist sein Platz?

Hitzfeld: Ich sehe ihn im Zentrum am stärksten. Ganz vorne oder hinter der Spitze, da ist er ein ständiger Unruheherd und beschäftigt seine Gegner jede Sekunde. Er sieht Räume, die sonst keiner entdeckt und ist ungemein torgefährlich. Von der Seite ist der Weg zum Tor oft etwas zu weit für ihn.

Wird er Kapitän der neuen Bayern-Generation?

Hitzfeld: Er ist dafür ein Top-Kandidat. Ein Urgestein, eine Identifikationsfigur für seine Mitspieler und für die Fans, dazu ein absoluter Leistungsträger.

Der aktuelle Kapitän Philipp Lahm erwägt, aufzuhören. Stellen sich Ihnen da die Haare auf: Soll er nicht zwingend bleiben?

Hitzfeld: Ich habe meinen Spielern immer geraten, so lange es geht, zu spielen. Das ist die schönste Zeit ihres Lebens. Als Trainer oder Manager Spiele mitzuerleben, kostet viel mehr Nerven. Fußballprofi ist der schönste Job der Welt, und Philipp ist der Kapitän des FC Bayern, das soll er bis zur letzten Minute auskosten. Er hat ja weiter die Substanz, um Leistungsträger zu sein.

Er möchte in die Bayern-Führung einsteigen. Trauen Sie ihm das zu?

Hitzfeld: Ja. Philipp stößt schon als Spieler immer wieder fruchtbare Diskussionen an, er ist als Führungskraft anerkannt und hat einen ausgezeichneten Überblick. Mit der Erfahrung, die er als Profi gesammelt hat, ist das eine Perspektive für ihn und die Bayern.

Max Eberl, Hans-Dieter Flick, Ernst Tanner werden ebenfalls für Schlüsselpositionen in der Bayern-Führung gehandelt.

Hitzfeld: Die Namen möchte ich nicht kommentieren. Wichtig ist, dass sich die Bayern die nötige Zeit geben. Es eilt nicht.

Uli Hoeneß ist wieder da, Sie sagten schon: Das wird spannend für die Liga. In den letzten Wochen funkte er auf allen Kanälen. Muss er nachholen?

Hitzfeld: (lacht) Das glaube ich nicht. Von ihm war man immer gewohnt, dass er ein Meister der klaren Worte ist. Da hat er auch das Gespür dafür. Er tut dem FC Bayern gut, er tut der ganzen Liga gut. Man braucht Figuren, die polarisieren. Jede Aussage von ihm wird in der heutigen Zeit natürlich auch ausgewalzt, seziert.

Hoeneß berichtet erschütternde Details aus seiner Knast-Zeit

Er hat die WM mit 48 Teams kritisiert – wie sehen Sie die FIFA-Entscheidung?

Hitzfeld: Ich bin ein Befürworter einer WM mit 48 Teams. Nicht wegen der Aufstockung, sondern wegen des neuen Modus, den ich spannender finde. Das dritte Gruppenspiel, das ja oft langweilig war, weil große Teams da meist schon qualifiziert waren, entfällt. Im neuen Modus hat man zwei Spiele, um ins Sechzehntelfinale zu kommen. Da steht man mehr unter Druck, und es geht schneller in die K.o.-Runde. Ich sehe das positiv, das verspricht für mich mehr Spannung. Bei drei Gruppenspielen konntest du dir mal einen Ausrutscher erlauben. Bei zwei Spielen nicht mehr.

Den Aufschrei können Sie also nicht teilen?

Hitzfeld: Nein. In Deutschland war die Ablehnung groß, weil im Vorfeld suggeriert wurde, dass es mehr Spiele geben und alles verwässert werden würde. Es ist schön für die kleinen Nationen, teilhaben zu dürfen. Und es sind ja weiter nur sieben Spiele bis zum Titel, dazu blieb es bei 32 Tagen. Es gibt dann täglich mehr Partien, was aber für den Fan doch auch ganz interessant ist.

„Man darf China nicht unterschätzen“

Ein anderer Aufreger der letzten Zeit war China, das aberwitzige Millionen-Gagen bietet. Muss Fußball-Europa den Exodus der Top-Stars fürchten?

Hitzfeld: Man darf China nicht unterschätzen, aber wenn jemand im Fußball Karriere machen möchte, wird er immer in Europa bleiben. Sportlichen Anreiz kann man sich nicht kaufen. Da habe ich keine Angst. Es hieß ja auch, England würde alles aufkaufen, aber so ist es ja auch nicht gekommen.

Wie sehen Sie generell die Entwicklung des Fußballs: Unsummen, Gigantismus – es gibt Skeptiker, die prophezeien, dass der Fußball in ein Loch fällt. Teilen Sie diese Sorge?

Hitzfeld: Nein. Man kann das Rad nicht zurückdrehen. Wir leben in einer Zeit, in der Fußballer so gehandelt werden wie Hollywood-Stars. Fußball wird immer einen hohen Stellenwert haben. Früher hieß es auch mal, die Bundesliga verliere ihren Reiz, wenn sonntags gespielt wird – das war auch nicht der Fall.

Am meisten fasziniert ist man in aller Welt von der Champions League. Arsenal gegen Bayern – heuer mehr Augenhöhe als zuletzt?

Hitzfeld: Ja. Arsenal kann an einem guten Tag jede Mannschaft der Welt schlagen, und für Bayern ist es schon ein Nachteil, das zweite Spiel in London austragen zu müssen. Die Situation hat sich da verschärft. Bayern ist aber nach wie vor stärker, sie sind Favorit und gehören mit Real Madrid und dem FC Barcelona zu den Top-Anwärtern auf den Titel.

Letzte Saison sagten Sie, Bayerns Kader sei in der Breite am stärksten, sogar stärker als der von Real. Bleiben Sie dabei?

Hitzfeld: Ja, daran hat sich nichts geändert. Es ist unglaublich, wie sich der Klub entwickelt hat.

Hier geht‘s zum ersten Teil des Interviews