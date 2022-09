Bayerns Super-Youngster liefern - Extralob von Salihamidzic

Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

Teilen

Mathys Tel sorgte für Wirbel. © MiS

Der Bayern-Zauber der ersten Wochen ist futsch - zumindest im Alltagsgeschäft. Am Samstagnachmittag reichte es für die Münchner nur zu einem 2:2 gegen den VfB Stuttgart.

München - Beim dritten Liga-Remis in Folge gab es vonseiten des deutschen Rekordmeisters wenig Grund zur Freude. Die Leistung der beiden Offensiv-Juwele, Jamal Musiala (19) und Mathys Tel (17), hob Sportvorstand Hasan Salihamidzic lobend hervor. „Mathys hat wieder einen Treffer gemacht“, sagte Brazzo über den jüngsten Bundesliga-Torschützen des FC Bayern. „Das war ein positiver Lichtblick.“ Beim Doppelpass auf Sport1 schwärmte er am Sonntag ausführlicher. „Ich glaube schon, dass er ein Großer werden kann. Meiner Meinung nach ist er das beste Talent in Europa auf dieser Position.“

Jamal Musiala im Spiel gegen Stuttgart. © Imago

FC Bayern: Musiala ist aktuell einer der stabilsten Bayern-Stars

Weiter in seiner Entwicklung ist bereits Musiala. Er ist aktuell einer der stabilsten Bayern-Stars. Seine starke Statistik: sechs Tore und zwei Vorlagen in acht Pflichtspielen. Seine Leistungsexplosion liegt auch daran, dass Musiala sich nicht auf seinem Talent ausruht, sondern auch abseits des Rasens hart an sich arbeitet. Jüngstes Beispiel: Aufgrund einer Zerrung im Adduktoren- und Hüftbeugerbereich verpasste er das Spiel in Bochum. Weil er so schnell wie möglich wieder bei 100 Prozent sein wollte, hat er nach tz-Informationen neben der Betreuung beim FC Bayern in Absprache mit dem Klub drei Tage lang mit einem Neuroathletik-Trainer gearbeitet. Mit Erfolg.

Es wäre verwunderlich, wenn er am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime Video) in der Champions League gegen den FC Barcelona nicht in der Startelf stehen würde. pk, hlr