Jamal Musiala mit Traum-Jubiläum und Bayern-Rekord in Wolfsburg

Von: Marcel Schwenk

Beim Gastspiel des FC Bayern München in Wolfsburg stand Jamal Musiala zum 100. Mal in der Bundesliga auf dem Rasen. Nur drei Spieler feierten dieses Jubiläum jünger.

Wolfsburg/München – 33 Minuten waren in der Wolfsburger Volkswagen Arena gespielt, da brach Jamal Musiala den Bann und köpfte zur 1:0-Führung für den FC Bayern gegen den VfL ein.

FC Bayern: Jamal Musiala knackt besondere Marke gegen den VfL Wolfsburg

Insgesamt war es sein 26. Treffer in der höchsten deutschen Spielklasse, hinzu kommen noch 21 Vorlagen. Zwar war das Tor nicht sein wichtigstes, das dürfte jenes zur Meisterschaft in der vergangenen Saison gewesen sein, aber ein besonderes ist es trotzdem.

Schließlich hat der Offensivspieler mit seinem Einsatz beim VfL eine große Marke geknackt. Das abschließende Duell vor der Winterpause ist gleichbedeutend mit seinem 100. Bundesliga-Spiel. Alle bestritt er im Dress der Münchner, zu denen er 2019 aus der Jugend des FC Chelsea kam. Insgesamt steht er bereits bei 143 Einsätzen für den FCB.

Stand in Wolfsburg zum 100. Mal in der Bundesliga auf dem Rasen: Bayern-Star Jamal Musiala. © Noah Wedel / Imago Images

Jamal Musiala mit 100. Bundesliga-Spiel in Wolfsburg: Bayern-Rekord für Offensivstar

Damit ist er auch Rekordhalter beim deutschen Rekordmeister. Kein Bayern-Spieler war jünger als Musiala, der diese Bestmarke im Alter von 20 Jahren und 297 Tagen aufstellte. Beim Blick auf die gesamte Bundesliga liegen zudem nur drei Akteure vor dem gebürtigen Stuttgarter: Kai Havertz, Julian Draxler und Timo Werner.

Sein Debüt feierte der 20-Jährige bereits mit 17 Jahren in der Saison 2019/20 unter Hansi Flick. Der ehemalige Bundestrainer wechselte ihn am 33. Spieltag in der Schlussphase gegen den SC Freiburg für Thomas Müller ein.

Der Routinier sorgte in den vergangenen Tagen übrigens auch für Schlagzeilen: Wie der FCB am Dienstag offiziell bekanntgab, hat Müller seinen Vertrag verlängert und bleibt bis 2025 an der Isar. (masc)