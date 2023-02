Nur Musiala, nur Müller oder beide? Details aus Team-Trainer-Aussprache durchgesickert

Von: Marius Epp

Teilen

Thomas Müller und Jamal Musiala fühlen sich auf derselben Position am wohlsten. Julian Nagelsmann muss entscheiden - seine Spieler sind sich angeblich recht einig.

München - Im DFB-Pokal gegen Mainz 05 durften sie mal wieder gemeinsam für den FC Bayern ran – und bewiesen mal wieder, dass das gar keine so schlechte Idee ist. Thomas Müller und Jamal Musiala harmonieren zusammen auf dem Platz meistens gut. Julian Nagelsmann stellt das vor ein kleines Dilemma. Denn die Zehnerposition gibt es eigentlich nur einmal.

Beim 4:0-Sieg in Mainz klappte es mit beiden in der Startelf gut. In so manch anderem Spiel könnte die Formation mit zwei offensiven (Müller und Musiala) und nur einem defensiven Mittelfeldspieler (Kimmich) allerdings auch in die Hose gehen. Zudem erhebt auch ein Leon Goretzka – wenn er denn fit ist – Ansprüche auf einen Startelf-Platz.

FC Bayern: Musiala und Müller bringen Nagelsmann in ein Dilemma

Müller, Musiala oder beide? Wie die Bild berichtet, hat die Mannschaft in dieser Frage eine klare Präferenz. Die Bayern-Stars sollen sich demnach dafür aussprechen, beide gleichzeitig spielen zu lassen. Dies sei eine Erkenntnis einer Aussprache zwischen den Profis und dem Trainer am Montag gewesen.

Sie mögen‘s am liebsten zusammen: Thomas Müller und Jamal Musiala harmonieren auf dem Platz. © IMAGO/Eibner-Pressefoto

Dabei stellte Nagelsmann den Stars angeblich einzeln drei Fragen: „Wo sind wir?“, „Wo wollen wir eigentlich hin“ und „Was müssen wir machen, damit wir dorthin kommen?“. Auch Musiala selbst soll sich für Müller stark gemacht haben. Nagelsmanns Problem: Stellt er beide auf, muss er ein Stück defensive Stabilität opfern.

FC Bayern mit Musiala und Müller gegen PSG zu offensiv?

Gegen offensivstarke Gegner wie PSG könnte das gefährlich werden, auch wenn Kylian Mbappé wohl zumindest im Hinspiel fehlen wird. Gegen Mainz deutlich sichtbar: Müller gibt dem Bayern-Mittelfeld Stabilität und klare Struktur im Spiel gegen den Ball.

Das wurde mitunter vermisst, als er zu Beginn des Jahres auf der Bank saß. Musiala kann seine Kreativität meist besser entfalten, wenn Müller ihm durch seine klugen Laufwege die nötigen Räume dafür verschafft. Festzuhalten ist aber auf der anderen Seite, dass Müller in dieser Saison noch nicht an seine konstanten Leistungen der vorigen Saisons anknüpfen konnte.

Im Pokal brach Müller immerhin seinen nächsten Rekord. (epp)