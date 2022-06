Boateng zeigt sich mit Schweinsteiger in Frankreich - Lyon-Profi präsentiert völlig neuen Look

Bastian Schweinsteiger und Jerome Boateng zeigten sich am Freitag gemeinsam in Frankreich. Der Lyon-Profi überraschte mit einem neuen Look.

Paris - Im Halbfinale des Damen-Einzelturniers bei den French Open setzte sich Iga Swiatek gegen Darja Kasatkina in zwei Sätzen durch. Beim Finaleinzug der Polin war Prominenz auf der Tribüne: Weltmeister Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanovic saßen im Publikum. Die ehemalige Tennisspielerin war selbst einmal die Nummer eins der Welt, 2008 gewann sie in Paris das Einzelturnier.

Während des Frankreich-Aufenthalts des ehemaligen FC-Bayern-Profis und seiner Gattin trafen diese einen alten Weggefährten. Jerome Boateng, der seit der vergangenen Saison im Nachbarland spielt, zeigte sich am Tag nach dem Halbfinal-Match auf Instagram mit Schweinsteiger.

Jerome Boateng zeigt sich mit „Basti Fantasti“ - und zeigt seine neue Haarpracht

„Basti Fantasti! Always good to see the man himself“, schrieb der Profi von Olympique Lyon unter das Bild der beiden Ex-Bayern-Profis. Boateng versah den Beitrag sogar mit einem Herz-Emoji. Offenbar trafen sich die beiden Weltmeister von 2014 in einem Lokal, doch viel auffälliger als die Location ist die Haarpracht des Frankreich-Legionärs. Der 33-Jährige, der schon in der Vergangenheit oftmals mit verrückten Haarschnitten und -farben auffiel, setzt nämlich aktuell auf längere Braids und einem Mittelscheitel. Schweinsteiger hingegen vertraut auf seinen ewigen Look.

Boateng und Schweinsteiger gewannen große Titel - ernüchternde Saison für Lyon-Profi

Boateng und Schweinsteiger spielten von 2011 bis 2015 gemeinsam beim deutschen Rekordmeister, dabei holten die beiden drei Meisterschaften sowie zweimal den DFB-Pokal. Neben dem Triumph bei der WM 2014 in Brasilien mit der Nationalmannschaft war die legendäre Triple-Saison mit dem Champions-League-Sieg im Jahr 2013 wohl die eindrucksvollste Erfahrung der beiden. Insgesamt standen die beiden in 147 Partien für die Bayern und das DFB-Team auf dem Platz.

Boateng ist seit Oktober 2018 nicht mehr in den Kader der Nationalelf berufen worden, bei seinem aktuellen Klub Olympique Lyon lief es in seiner ersten Ligue-1-Saison zudem nicht rund. Der ehemalige Spitzenklub beendete die Saison auf einem enttäuschenden achten Platz, Boateng kam in 24 Ligaspielen zum Einsatz. Dreimal durfte der Routiner auch in der Europa League ran, wo die Lyonnais im Viertelfinale scheiterten. (tz)