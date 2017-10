Boateng verrät: Habe unter Ancelotti über Wechsel nachgedacht

Weltmeister Jerome Boateng vom Rekordmeister Bayern München hat zugegeben, sich unter dem ehemaligen Trainer Carlo Ancelotti Gedanken über einen Wechsel gemacht zu haben.

München - Verletzungen warfen Jerome Boateng in der vergangenen wie in der aktuellen Saison immer wieder zurück. Probleme mit der Schulter und dem Oberschenkel ließen erst am 4. Spieltag einen Einsatz des Abwehrspielers zu. Doch selbst, als der Weltmeister wieder fit war, ließ Ancelotti den 29-Jährige häufig auf der Bank oder - wie beim Champions-League-Spiel bei Paris St. Germain - berief ihn nicht mal in den Kader.

Boateng: Es gab Gespräche mit den Verantwortlichen

Auf die Frage, warum der Italiener nicht so sehr auf ihn setzte, sagte Boateng dem kicker (Montagsausgabe): "Vielleicht, weil ich wenig bei ihm gespielt habe, er mich aufgrund meiner Verletzungen zu wenig gesehen hat."

Ein Abschied des 29-Jährigen schien daher zwischenzeitlich nicht unwahrscheinlich. "Ich hatte im Sommer ein Gespräch mit den Verantwortlichen, darüber, wie sie mich sehen. Ich habe gesagt, dass ich mir Gedanken mache", sagte Boateng.

Eine Schulter- und eine Oberschenkelverletzung hatten den Innenverteidiger lange ausgebremst. Unter dem neuen Trainer Jupp Heynckes ist Boateng nun wieder gesetzt: "Es gibt nicht viele Trainer, die so ein Fingerspitzengefühl haben, wie man mit Spielern umgeht. Die Ansprache, das Training, seine Motivation."

Weltmeister will wieder mehr Verantwortung übernehmen

Boateng war in Heynckes‘ letzter Amtszeit als Abwehrchef bei den Roten gesetzt, die Rückkehr des Triple-Trainers begrüßt Boateng. „Er schenkt uns Spielern viel Vertrauen, auch mir. Der Trainer erwartet, dass ich auf dem Spielfeld viel spreche. Dass ich mich innerhalb der Mannschaft einbringe und Verantwortung übernehme“, sagte er gegenüber der Welt: „Ich bin mir meiner Rolle bewusst und will der Mannschaft mit guten Leistungen helfen.“

Am Mittwoch empfangen die Bayern in der Champions League den schottischen Meister Celtic Glasgow (20.45 Uhr/ZDF und Sky).

