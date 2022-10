Jahreshauptversammlung des FC Bayern: Kommt es wieder zum großen Knall?

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Auf der JHV des FC Bayern könnte es auch in diesem Jahr wieder hoch hergehen. Gibt es erneut Katar-Ärger? Am Samstag steigt die Veranstaltung im Audi Dome.

München - Die Augen der roten Fußballwelt richten sich am Samstag (15. Oktober) auf den Audi Dome. Dort findet die mit Spannung erwartete Jahreshauptversammlung des FC Bayern statt. Vergangenes Jahr endete die Veranstaltung beinahe tumultartig, als einige Fans beim Thema Katar auf die Barrikaden gingen.

„An diesem Abend war der FC Bayern in der Gesamtdarstellung nicht der FC Bayern, wie wir ihn sehen wollen. Wir alle haben da Fehler gemacht, und ich für meinen Teil will es dieses Mal besser machen“, kündigte Präsident Herbert Hainer (68) jüngst im Interview mit unserer Zeitung an. Wie das gelingen soll? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur JHV.

FC Bayern: Wann und wo findet die JHV statt?

Wie im Vorjahr dient auch heuer der Audi Dome als Versammlungsort, wo normalerweise die Basketballer des FC Bayern ihre Heimspiele austragen. Offizieller Beginn ist zwar erst ab 18 Uhr, allerdings wird die Halle bereits ab 15 Uhr geöffnet sein, da die Bundesliga-Konferenz bis zum Start der Veranstaltung auf der großen Leinwand gezeigt wird.

FCB-JHV: Stehen Wahlen an?

Ja. Das Vereinspräsidium wird neu gewählt. Präsident Hainer stellt sich nach seiner ersten dreijährigen Amtszeit zur Wiederwahl. Sehr zur Freude von Vorstandschef Oliver Kahn (53): „In den drei schwierigen, von der Pandemie geprägten Jahren hat er als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender immer seinen Kurs gehalten. Der Austausch mit ihm ist unschätzbar wichtig, seine Erfahrung und sein strukturiertes Vorgehen machen ihn zu einem wertvollen Impulsgeber.“

Die Bayern-Bosse Oliver Kahn (l.) und Herbert Hainer während der Jahreshauptversammlung 2021. © Imago

JHV des FC Bayern: Kommt es erneut zum großen Katar-Knall?

Das ist nicht ausgeschlossen, obwohl der FC Bayern vorgesorgt hat. Unter anderem hat der Verein die Reihenfolge und Vorstellung der Tagesordnungspunkte umgestellt. So wird der Punkt „Anträge“, der 2021 für eine aufgeheizte Stimmung sorgte, in der diesjährigen Einladung nicht gesondert erwähnt. Nur ein Punkt „Verschiedenes“ taucht auf der Einladung auf. Darüber hinaus hat der Klub bereits vorab auf der Homepage einen umfangreichen Fragenkatalog zum Thema Katar veröffentlicht, um für weniger Explosionsgefahr zu sorgen. Zudem besuchte Präsident Hainer im Vorfeld zahlreiche Fanclubs, um die Stimmung an der Basis abzuklopfen.

FCB-JHV: Warum hat das Thema Katar auch dieses Jahr wieder so viel Ärger-Potenzial?

Der Sponsoring-Vertrag mit der staatlichen Fluggesellschaft Qatar Airways läuft im Sommer 2023 aus. Heißt: Wenn die Partnerschaft mit dem Golf-Staat nicht verlängert werden soll, müssten jetzt die Weichen dafür gestellt werden. Die finale Entscheidung soll aber erst nach der WM fallen. Für das Sponsoring erhält der FC Bayern pro Jahr ein kolportierte Summe von 20 Millionen Euro.

Teile der Fans werden deswegen die Plattform im Audi Dome nutzen, um ein Ende des Sponsorings zu propagieren, da Katar Menschenrechtsverletzungen begangen hat. Einer der Gegenpole: Ehrenpräsident Uli Hoeneß (70), der jüngst die Werbetrommel für eine Verlängerung der Partnerschaft rührte. Er wäre dafür, den Vertrag zu verlängern, sagte Hoeneß im BR-Stammtisch: „Ich habe aber nichts zu entscheiden, das macht der Vorstand.“ Ob das auch die Fans so sehen, bleibt abzuwarten.