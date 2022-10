Bayern-Fans feiern Kahns Tribünen-Ausbruch auf der JHV

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Oliver Kahns Ärger ging in den sozialen Medien viral. © Screenshot

Oliver Kahn wird für seine Emotionen gegen Dortmund von den Fans auf der Bayern-JHV gefeiert. Gegen Niklas Süle tritt er nach.

München - Der Vul-Kahn ist ausgebrochen - und die Fans lieben ihn dafür. Oliver Kahns Wutausbruch nach dem Last-Minute-Ausgleich für den FC Bayern München im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund hat auf der Jahreshauptversammlung des deutschen Fußball-Rekordmeisters für laute Lacher und Begeisterung gesorgt.

Ein Mitglied lobte den ehemaligen Nationaltorhüter in einem Redebeitrag ausdrücklich für den emotionalen Ausbruch auf der Tribüne, der an frühere Spielerzeiten Kahns erinnerte. „Ich fand das so was von mega-mega-geil. Dieses Bild hat gezeigt, wie Du den FC Bayern liebst“, sagte der Redner auf dem Podium direkt zu Bayern-Chef Kahn.

Der 53 Jahre alte Vorstandsvorsitzende sprach seine Reaktion, die vor einer Woche für viel Aufsehen gesorgt hatte, in seiner Rede am Samstagabend zuvor selbst an: „Wir können mit der aktuellen Bundesliga-Saison nicht zufrieden sein. Die Ergebnisse, das ist nicht der Anspruch, den wir alle an uns haben“, sagte Kahn vor dem wichtigen Heimspiel am Sonntagabend in der Münchner Arena gegen den Tabellenzweiten SC Freiburg.

Oliver Kahn tritt gegen Niklas Süle nach

Als die Bayern beim Dauer-Konkurrenten in Dortmund in der Nachspielzeit das 2:2 kassiert hätten, sei „dem ein oder anderen aufgefallen, dass mir das nicht ganz so gut gefallen hat“, äußerte Kahn launig. Es folgte großes Lachen und Gejohle im Audi Dome. Kahn weiter: „Das war die Aufforderung an die Spieler, wieder die Gier zu entwickeln, zum elften Mal Meister zu werden“.

Während die Bayern am Sonntag Freiburg empfangen, ist Dortmund bei Spitzenreiter Union Berlin zu Gast. Kahn konnte sich ein Nachtreten gegen den nach Westfalen gewechselten Nationalspieler Niklas Süle nicht verkneifen: Der Verteidiger spiele nun „aus unerfindlichen Gründen“ für den BVB. (cg mit dpa)

Der FC Bayern wankt in der Bundesliga. Vor dem Topspiel gegen den SC Freiburg nimmt Vorstandsboss Oliver Kahn die Münchner Mannschaft in die Pflicht.