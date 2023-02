Joao Cancelo bleibt nach starkem Debüt bescheiden

„Da kriegt er jetzt keinen Anschiss“: Nagelsmann lacht über widerspenstigen Cancelo

Von: Hanna Raif

Joao Cancelo hat in Mainz ein Traum-Debüt hingelegt. Auch seinen ersten Assist durfte er feiern, wenngleich er dafür Nagelsmanns Anweisung in den Wind schoss.

Mücnhen - Die Anweisungen des Vorgesetzten zu missachten, ist vielleicht zum Einstand beim neuen Arbeitgeber nicht die beste Idee. Aber wenn man einfach bessere Lösungsansätze parat hat als der eigene Chef, kann einem am Ende niemand böse sein.

Auch Julian Nagelsmann musste in der Nacht zum Donnerstag, als das 4:0 des FC Bayern in Mainz abgepfiffen war, über die Anekdote lachen, die sich in der 17. Minute vor seiner Coaching-Zone abgespielt hatte. Joao Cancelo stand da frei, hob den Kopf – und obwohl der Coach „Benji, Benji“ schrie und einen Pass zurück zu Benjamin Pavard forderte, schlug der Neue im Kader eine Flanke. Eric Maxim Choupo-Moting war zur Stelle, die Bayern führten. Cancelo hatte auf seine Art widersprochen.

„Ich versuche ihm eine weitere Lösung aufzuzeigen. Aber wenn er flanken will, darf er es gerne machen“, sagte Nagelsmann – und stellte klar, was nur logisch war: „Da kriegt er jetzt keinen Anschiss dafür.“ Vielmehr wurde Cancelo, der keine 48 Stunden nach seiner Last-Minute-Verpflichtung in der Start­elf des Pokal-Achtelfinals stand, von allen Seiten mit Lob überschüttet. „Seine Technik ist gut, seine Flanken überragend“, sagte etwa Jamal Musiala, der sich schon nach 71 gespielten Minuten sicher war: „Er wird uns helfen.“

Ähnlich sah es Präsident Herbert Hainer, der explizit „das Stellungsspiel und die Ballbehandlung“ hervorhob und betonte: „Er ist ein klasse Fußballer.“ Das hatten nicht nur die Bayern, sondern auch die Mainzer feststellen können, die mit der auf Cancelos Stärken zugeschnittenen Systemumstellung gar nicht zurechtkamen. Der 28-Jährige agierte nicht als Außenverteidiger, sondern näherte sich über die rechte Außenbahn. Er brachte Schwung, Zug zum Tor und kreative Elemente ins Spiel. Also das, was zuvor gefehlt hatte.



Joao Cancelo flankte trotz Julian Nagelsmanns Anweisung, zurückzuspielen — das Resultat: 1:0. © IMAGO / Beautiful Sports

Joao Cancelo bleibt nach starkem Debüt bescheiden

Er selbst gab sich – ganz Muster-Profi – bescheiden bis demütig. „Ich glaube, es war ein gutes Debüt“, sagte er auf Portugiesisch in die Kamera des klubinternen TV-Teams. Auch seine Flanke sei „gut“ gewesen, hingegen der Torschuss von Choupo-Moting „hervorragend: Es war mehr sein Verdienst als meiner.“ Trotzdem war Cancelo glücklich, „zum Sieg beigetragen zu haben“.



Der Fokus lag am Mittwoch schon arg auf dem neuen Star, das hatte auch er selbst bemerkt. Lediglich Thomas Müller sprach aus, was auch zur Wahrheit gehört: „Wir haben seine Stärken auch gut ins Spiel gebracht.“ Es werde der Moment kommen, in dem Cancelo „auch mal einen Fehlpass spielt. Dann werden wir auf der Lauer sein.“



Sogar in Mainz war das schon nötig gewesen, denn Cancelo hatte in der zweiten Halbzeit etwas nachgelassen. Das allerdings nahm niemand den Optimismus, dass der Nationalspieler auf dem Weg zu den anvisierten drei Titeln das fehlende Puzzleteil sein kann.



„Er hat ein großes Herz und große Leidenschaft auf dem Feld“

„Er hat ein großes Herz und große Leidenschaft auf dem Feld“, sagte Nagelsmann. Dass Cancelo zudem jahrelang unter Pep Guardiola gespielt hat, erleichtert die Aufgabe für den Münchner Trainer. Der Kaltstart war möglich, weil Nagelsmann sowieso vorab nur eine Vorgabe für seinen neuen Hoffnungsträger hatte: „Ich habe ihm gesagt, dass er sein Spiel spielen und nicht zu viel nachdenken soll.“



Während sich Cancelo auf dem Platz bereits sichtlich wohlfühlt, tut Freundin Daniela alles dafür, dass sich die Familie samt Töchterchen Alicia auch außerhalb des Rasens wohlfühlt – und sucht derzeit eine Wohnung. Auf der Foto-Plattform Instagram fragt sie derzeit: „Wo finde ich eine Wohnung in München?“ Ein erstes Indiz dafür, dass die Cancelos gerne länger in Bayern bleiben würden? Sieht ganz danach aus. Hanna Raif