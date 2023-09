„Spieler wie ihn gibt es nicht mehr“ – Warum der geplatzte Palhinha-Transfer so wehtut

Von: Florian Schimak

Teilen

Joao Palhinha sollte der nächste Top-Transfer des FC Bayern werden. Am Ende kam es ganz anders. Warum der geplatzte Transfer doppelt weh tut.

München – Joao Pal … wer? Nicht nur die Bayern-Fans dürften überrascht gewesen sein, dass der Rekordmeister kolportierte 65 Millionen Euro für einen Spieler ausgeben wollte, der in Deutschland bis dato wenig bekannt war.

Joao Palhinha Geboren: 9. Juli 1995 (Alter 28 Jahre), Lissabon, Portugal Verein: FC Fulham Position: Defensives Mittelfeld Marktwert: 40 Millionen Euro

Joao Palhinha wechselt nicht zum FC Bayern: Darum platzte der Transfer

Am Ende kam es aber ganz anders. Joao Palhinha wechselte letztlich nicht vom FC Fulham aus der Premier League zum FC Bayern München. Obwohl sich alle Parteien längst einig waren, der Portugiese den Medizincheck in München bereits absolviert hatte und die Verträge unterschriftsreif vorlagen. Der Grund: Fulham fand in der Kürze der Zeit keinen adäquaten Ersatz.

Der Deadline Day 2023 wird an der Säbener Straße als „schwarzer Freitag“ in Erinnerung bleiben. „Von Ausnahmefällen abgesehen, sollten wir in Zukunft am letzten Transfertag nicht mehr mitten im Geschehen sein“, sagte Uli Hoeneß der Süddeutschen Zeitung und fügte an: „Früher haben wir über diesen Deadline Day gelacht!“ Ab sofort werde das Wort „‘Transfer‘ bis zum 1. Dezember unter Strafe gestellt“, so der Bayern-Patron mit einem Augenzwinkern.

Thomas Tuchel hatte da offenbar so eine Vorahnung und wollte am Freitagmittag auf der Spieltags-PK vor dem Gladbach-Spiel noch nicht über Palhinha sprechen. „Am Ende kommt er nicht zu uns und dann habe ich über einen Spieler geredet, der nicht unser Spieler ist“, so der Bayern-Trainer. Zu Recht, wie sich herausstellen sollte.

Transfer (vorerst) geplatzt: Joao Palhinha wechselt doch nicht zum FC Bayern. © IMAGO/Ashley Western

FC Bayern und Joao Palhinha: Thomas Tuchel wollte seine „Holding Six“

Für die Bayern wäre der Palhinha-Transfer aus taktischer Sicht eine wichtige Verpflichtung gewesen, hätte der 28-Jährige doch die Rolle der von Tuchel so sehr gewünschten „Holding Six“ erfüllt. Umso bitterer ist es, dass der Deal nicht zustande kam.

„Palhinha scheint der perfekte Sechser zu sein, den Thomas Tuchel gesucht hat“, sagt Scott Saunders, Managing Editor von 90min.com und England-Insider gegenüber IPPEN.MEDIA: noch am Freitagmittag, kurz bevor der Transfer letztlich platzte. „Er war in der vergangenen Saison einer der besten Mittelfeldspieler der Premier League und zeigte am vergangenen Wochenende eine starke Leistung gegen Arsenal.“

Wer bleibt wie lang beim FC Bayern München? Die Vertragslaufzeiten von Kane, Kimmich, Müller und Co. Fotostrecke ansehen

Palhinha-Transfer zum FC Bayern gescheitert: „Spieler wie ihn, gibt es nicht mehr“

Kurios: In dieser Partie traf Palhinha auf einen Spieler, den die Bayern auch auf dem Zettel hatten. Declan Rice aber ging lieber für über 100 Millionen Euro zum FC Arsenal. Auch Palhinha war für den deutschen Rekordmeister letztlich nicht zu bekommen. Das zeigt auch, wie schwer es ist, solche Spielertypen wie Palhinha oder Rice zu verpflichten.

„Es gibt buchstäblich keine defensiven Mittelfeldspieler mehr wie ihn“, schwärmte Andrew Headspeath, Premier-League-Insider aus London, gegenüber IPPEN.MEDIA vor dem geplatzten Palhinha-Transfer.

Joao Palhinha im Januar zum FC Bayern?

„In England wurde er für seine Hartnäckigkeit, sein starkes Zweikampfverhalten und seine Energie auf dem Spielfeld gelobt“, beschreibt Saunders die Fähigkeiten des 21-maligen portugiesischen Nationalspielers weiter: „Außerdem verfügt er über ein gutes Passspiel, das seine defensiven Fähigkeiten ergänzt. Er wäre eine passende Ergänzung für das Mittelfeld der Bayern.“

Dass der Transfer womöglich im Januar dann über die Bühne gehen könnte, das ließ Palhinhas Bruder und Berater bereits über Social Media durchblicken. Aber sicher kann man sich der Sache natürlich nicht sein. Auch Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen sagte am Samstag, man sehe sich „immer mindestens zwei Mal im Leben“.

Aber gesprochen wird über Transfers beim FC Bayern ja erst wieder ab dem 1. Dezember … (smk)