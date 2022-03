Interner Wechsel: Neuzugang im Scouting-Team - dafür schreibt der FC Bayern einen Mega-Job neu aus

Von: Antonio José Riether

Hasan Salihamidzic und der Technische Direktor Marco Neppe (r.) haben offenbar einen Neuzugang für das Scouting-Team entdeckt. © Goldberg/imago-images

Ein langjähriger Mitarbeiter des FC Bayern wird wohl in die Scouting-Abteilung befördert. Dafür sucht der Rekordmeister nun online nach einem neuen Integrationsbeauftragten.

München - Insgesamt 26 Profis gehören zum Lizenzspielerkader des FC Bayern*, nebenbei kümmert sich ein umfangreiches Team aus Trainern und Spielanalysten sowie Ärzten und Physiotherapeuten um die Mannschaft. Doch all diese Mitarbeiter kommen den Stars des Rekordmeisters* nicht so nahe wie der Integrationsbeauftragte Johannes Mösmang. Der 30-Jährige kümmerte sich um die Belange aller Spieler und war besonders für die Eingliederung neuer Akteure ins Team zuständig. Künftig wird Mösmang einen neuen Job übernehmen, seine Stelle wird dafür öffentlich ausgeschrieben.

FC Bayern: Integrationsbeauftragter begleitet FCB-Spieler und steht mit Rat zur Seite

Mösmang sah sich in seiner Tätigkeit beim FC Bayern* als „Mädchen für alles“, und für die Neuzugänge als „Schnittstelle für alles“, wie er im Kickbase-Podcast ‚Spieltagssiegerbesieger‘ erklärte. So war der 30-Jährige etwa für dafür zuständig, Stars wie Philippe Coutinho oder James Rodriguez* nach deren Ankunft abzuholen, diese zum Medizincheck zu begleiten oder die neue Stadt zu zeigen.

Johannes Mösmang, hier zwischen Lewandowski und Müller, kümmert sich um die Belange der FCB-Neuzugänge. © Ruiz/imago-images

An Leroy Sanés* erstem Tag in München begleitete ihn auch der Integrationsbeauftragte Mösmang, der sich auch privat mit einigen Profis, wie zum Beispiel Mats Hummels, versteht. Auch die Familien der FCB-Stars können sich bei Bedarf an das wichtige Bindeglied wenden.

FC Bayern München: Integrationsbeauftragter wird Scout - sein Patenonkel ist Claudio Pizarro

Mösmang kam über ein Praktikum während des Studiums zum FC Bayern. Dabei half ihm wohl auch sein Verhältnis zu seinem Patenonkel, den Ex-Bayern-Profi Claudio Pizarro*. Mösmang selbst ist Halb-Peruaner, wurde jedoch in München geboren. Wohl auch angesichts seiner umfangreichen Sprachkenntnisse - neben Englisch beherrscht er auch Spanisch, Italienisch und Französisch - erwies er sich als optimale Besetzung für den Posten des Integrationsbeauftragten. Nun soll die Karriereleiter noch weiter nach oben klettern.

Nach Informationen der Bild wird Mösmang bald das Scouting-Team von Sportvorstand Hasan Salihamidzic und dem Technischen Direktor Marco Neppe unterstützen. Der Vereinsmitarbeiter war selbst jahrelang aktiv, spielte etwa im Nachwuchs der SpVgg Unterhaching und des FC São Paulo. Später lief er neben seinem Jurastudium als Sechser und rechter Verteidiger für die Reserveteams von Wormatia Worms und Waldhof Mannheim auf, ehe er im Sommer 2016 seinen Job bei den Münchnern antrat.

FC Bayern: Job-Ausschreibung für Mösmang-Nachfolge im Internet - hohes Anforderungsprofil für Bewerber

Die FC Bayern München AG sucht nun also einen Nachfolger, auf Xing schrieb der Klub eine Stelle als Vollzeitarbeitskraft für den Posten des „Senior Player Care Manager Lizenzspielerbereich“ aus. Jedoch gibt es einige Voraussetzungen für den Job. Neben einem abgeschlossenen Studium werden mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Umgang mit Profisportlern verlangt.

Zudem seien das „Verständnis der emotionalen und gesundheitlichen Anforderungen des Profisports" neben vielseitigen Sprachkenntnissen, Erfahrungen im Bereich ‚Relocation Management' sowie im internationalen Profigeschäft ebenfalls von Vorteil. Besonders die Persönlichkeit des neuen Integrationsbeauftragten ist wichtig, dieser sollte Teamfähigkeit, Einfühlungsvermögen und eine hohe Kommunikationskompetenz aufweisen. Die Werte des Vereins sollten zudem mit den persönlichen Werten übereinstimmen. (ajr)