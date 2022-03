Bayern-Motor läuft wieder: Kimmich hat schon neue Ziele vor Augen

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Joshua Kimmich lieferte gegen Frankfurt eine starke Leistung ab. © Kessler-Sportfotografie / Imago

Beim 1:0-Sieg der Bayern gegen Frankfurt ließ er seine Kritiker verstummen: Joshua Kimmich zeigte eine starke Leistung und freut sich jetzt auf das Spitzenspiel gegen Leverkusen.

München - In letzter Zeit wurde viel über Joshua Kimmich (27) und seine Position diskutiert. Ex-Torwart Jens Lehmann (52) warf sogar die Frage auf, ob Bayerns Mittelfeld-Antreiber ein echter Sechser sei – obwohl Kimmich in den vergangenen Jahren von vielen Experten als einer der besten defensiven Mittelfeldspieler der Welt gesehen wurde. Mit seiner Gala-Leistung beim 1:0-Sieg in Frankfurt ließ der DFB-Star seine Kritiker wieder verstummen.

FC Bayern: Kimmich hatte gegen Frankfurt 19 Ball­eroberungen und lief 13 Kilometer

Kimmich hatte 19 Ball­eroberungen, lief 13 Kilometer und bereitete zudem das Sieg-Tor von Leroy Sané (26) mit einem schönen Pass in den Lauf seines Nationalmannschaftskollegen vor. „Vor dem Tor war das ein unfassbar guter Ball von Josh, der heute ein gutes Spiel gemacht hat: sehr clever, sehr ballsicher, sehr dominant im Spielaufbau“, schwärmte Trainer Julian Nagelsmann (34) nach der Partie.

In den bisherigen Rückrunden-Spielen fehlte den Münchnern oft die Spielkontrolle. Auch ein Taktgeber im Mittelfeld wurde vermisst. Kritikpunkte, die auch darauf zurückzuführen waren, dass Kimmich ab und an ein Nebenmann im defensiven Mittelfeld fehlte, die vielen Bayern-Angreifer oft die Bälle in der Offensive leichtfertig hergaben. In Frankfurt hatte die Mannschaft ein besseres Positionsspiel, geringere Abstände und mehr Zugriff auf das Spiel. Auch dank eines wiedererstarkten Kimmich, der bis dato – wie der Rest des Teams – noch seine Top-Form suchte.

FC Bayern: „Es ist mein Job, voranzugehen“, sagt Kimmich

„Es ist mein Job, voranzugehen“, betonte Kimmich bei Sky. Nach dem 2:4 bei Aufsteiger Bochum stellte er noch die Einstellung der Bayern infrage. In Frankfurt erklärte er: „Wenn ich die Mentalitätsfrage stelle, dann nicht nur an meine Mitspieler. Wir sind im selben Boot, auch ich nehme mich in die Pflicht. Heute hat die Mentalität gestimmt. Wir haben uns gegenseitig gepusht.“ Vor allem in den letzten 15 Minuten des Spiels, als Frankfurt noch mal aufzumucken versuchte. Ein paar Mal warf sich Lucas Hernandez (26), der am Samstag (15.30 Uhr) gegen Leverkusen gelb gesperrt fehlt, beherzt in die Duelle.

Mit dem Sieg in Frankfurt gegen eine Mannschaft, gegen die die Münchner und auch Nagelsmann in der Vergangenheit oft Probleme hatten, hielt der FC Bayern die Bundesliga-Konkurrenz weiter auf Distanz. Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung zehnter Meisterschaft in Folge. Kimmich warnt dennoch. „Gefühlt hat man in der Saison schon öfters gedacht, dass man ein Polster hat. Aber wenn man ein, zwei Spiele strauchelt, wird es wieder enger“, betonte der Mentalitätsspieler. „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Unser Anspruch muss es sein, diesen Vorsprung ins Ziel zu bringen.“ Über den nächsten Gegner, die formstarken Leverkusener, sagte er: „Sie machen es sehr gut, haben viel Qualität. Das wird ein cooles Spiel, ich freue mich schon drauf.“