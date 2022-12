Neuer verletzt, Fragezeichen Müller: Kimmich ist Bayerns Schatten-Kapitän

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Joshua Kimmich, Mittelfeld (FC Bayern München). © IMAGO/ULMER/Markus Ulmer

Brechen bald neue Zeiten beim FC Bayern an? Neuer fällt für die Saison aus, Müller ist nicht mehr unantastbar. Joshua ist der Spielführer der Zukunft.

München – Der Unterschenkelbruch von Manuel Neuer (36) wirft zwei Fragen auf. Erstens: Wer ersetzt den Keeper bis Saisonende im Bayern-Tor? Eine Rückholaktion des bis Sommer an Monaco ausgeliehenen Alexander Nübel (26) droht zu scheitern. Als Plan B gelten Yann Sommer (34/Vertrag bis Sommer in Gladbach) und Bono (31/Vertrag bis 2025) vom FC Sevilla. Mit beiden stehen die Bayern-Bosse bereits in losem Kontakt.

Kimmich ist FC Bayerns Schatten-Kapitän

Zweitens: Wer trägt in Neuers Abwesenheit die Kapitänsbinde? Thomas Müller (33) ist der erste Stellvertreter. Aber: Leistungstechnisch ist der Angreifer im starken Münchner Offensivensemble nicht mehr unantastbar. Dessen sind sich auch die Verantwortlichen des FC Bayern bewusst - die mit Joshua Kimmich (27) den legitimen Spielführer-Nachfolger von Neuer und Müller bereits seit Jahren im Kader haben. Der Mittelfeld-Star ist der Schatten-Kapitän.

Mittelfeld/Angriff: Joshua Kimmich (* 8. Februar 1995), zur Zeit beim FC Bayern unter Vertrag, debütierte 2016 in der A-Nationalmannschaft. © Martin Hangen/IMAGO

In dieser Saison geht Kimmich regelmäßig mit Leistung voran. Vor allem in den wichtigen Spielen. Beim 6:1 zum Saison-Auftakt in Frankfurt eröffnete er den Torreigen. Im Champions-League-Heimspiel gegen den FC Barcelona (2:0) war sein Eckball zum 1:0 durch Lucas Hernández (26) der Dosenöffner, auch in Mailand gegen Inter leiteter er den 2:0-Sieg mit seiner Vorlage auf Leroy Sané (26) ein. Im DFB-Pokal in Augsburg (5:2) erzielte er das wichtige 2:1.

FC Bayern: „Ich bin überzeugt, dass Joshua Kimmich eines Tages unser Kapitän wird“

Laut Statistik der Bundesliga war Joshua Kimmich mit 380,5 Kilometern der laufstärkste Spieler 2022. Mit elf Assists bereitete er in diesem Jahr die zweitmeisten Liga-Treffer vor. Das ging trotz berechtiger Kritik an der Weltmeisterschaft mit Deutschland unter: Kimmich spielte die gefährlichsten Pässe aller Stars. War auf der Rechtsverteidiger-Position Not am Mann, half der Mittelfeld-Antreiber ohne Meckern dort aus. Kimmich ist ein Teamplayer. Er motiviert seine Kollegen im Training, allerdings eckt er mit dieser Charaktereigenschaft manchmal an. So soll es bei der WM zwischen ihm und einem Führungsspieler gekracht haben.

Kimmich steht seinen Kollegen auch mental bei. Die tz weiß: Während der Leistungskrise von Sané traf sich Kimmich mit ihm zum Essen und sprach dem Offensiv-Star Mut zu. Kimmich ist Verbindungsstück zwischen den Grüppchen der Mannschaft. Zu den Franzosen hat er einen guten Draht. Mit Kingsley Coman (26) versteht er sich bestens. Ex-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge (66) sagte bereits 2020: „Ich bin überzeugt, dass Joshua Kimmich eines Tages unser Kapitän wird.“ Möglicherweise ist es 2023 soweit. (pk/bok)