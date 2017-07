Mitten im Reifeprozess: Kimmich tritt Lahms Erbe an

Joshua Kimmich soll der neue Rechtsverteidiger beim FC Bayern werden. Bereits beim Confed Cup hat der Youngster bewiesen, dass er auch in eine Führungsrolle hineinwachen kann.

München - Normalerweise wäre der Name Philipp Lahm auf dem Spielberichtsbogen gestanden. Über zehn Jahre fehlte der in keiner Aufstellung des FC Bayern, normalerweise war er gleich nach dem Torwart gelistet, denn der Rechtsverteidiger ist die erste Position, die auf dem Bogen erfasst wird. Am Donnerstag aber stand dort der Name Resul Türkkalesi zu lesen.

Der 18-jährige türkische Juniorennationalspieler aus der Münchner A-Jugend gab beim 4:1-Testspielsieg in Wolfratshausen den neuen Lahm. Eine Stippvisite. Der wahre Lahm-Erbe genießt nach dem Confed Cup noch eine Weile Sonderurlaub. Seit dem Turnier-Sieg des DFB-Teams in Russland ist klar: München wird einen gereiften Joshua Kimmich zurückbekommen.

Kimmichs Reifeprozess in Russland

Der 22-Jährige wurde sogar zwischenzeitlich zu Käpt’n Kimmich, als er übergangsweise die Spielführerbinde über den Arm streifte, was davon zeugt, wie schnell er sich bei der Nationalelf zu einer Größe entwickelt hat. Bei den Bayern haben sie den Reifeprozess in Russland registriert - und da auch einen Lehrauftrag für Carlo Ancelotti abgeleitet. Zum Ende der Saison trug sich Kimmich mit Wechselgelüsten, „es war kein perfektes Jahr für mich“, sagte er angesichts der überschaubaren Einsatzzeiten, die ihm der Nachfolger von Pep Guardiola zugebilligt hatte. Der Katalane sah in dem Defensivallrounder einen Musterschüler, der Italiener sah ihn nur als Schüler und vertraute lieber Routiniers.

In Gesprächen in der Sommerpause versicherte er aber nun den Bossen, dass er künftig auf Kimmich bauen würde. Er ist erste Wahl auf der rechten Abwehrseite. Die Chefetage wird sehr genau hinsehen, ob sich Ancelotti wirklich bei der Entwicklung von Kimmich engagiert. Unter Guardiola und Joachim Löw hat man ja nun gesehen, dass auf den jungen Mann Verlass ist, wenn man ihm die nötige Sicherheit gibt.

Lieber 30 Mal als Rechtsverteidiger als 20 Mal auf der Sechs

Zu einer sinnvollen Symbiose gehören aber stets zwei Seiten. Auch Kimmich muss mitspielen. Im kicker versicherte er diese Woche, dass er die Rolle als Rechtsverteidiger „mit voller Überzeugung“ und „nicht mit Widerwillen“ annehme. Eigentlich liegt ihm die Position weniger, denn er möchte lieber im Mittelfeld Dinge bewegen. „Aber wenn ich die Wahl habe, ob ich 30, 35 Mal als Rechtsverteidiger auflaufe oder 20 Spiele auf der ,Sechs’ mache, dann würde ich immer rechts hinten wählen“, sagte er.

Das ist vernünftig, und im zentralen Mittelfeld wird es auch trotz des Abgangs von Xabi Alonso eng. Corentin Tolisso kommt für die Rekordablöse von 41,5 Millionen Euro sicher nicht als Bankdrücker, und auch Neuzugang Sebastian Rudy hat beim Confed Cup angedeutet, dass er auf hohem Niveau bestehen kann. Rechts hinten gibt es im langsam in die Jahre kommenden Rafinha nur einen weiteren Bewerber, der gemeinhin schon immer als Reserve gesehen wird.

Berthold als schlechtes Vorbild

Es gab schon einmal einen Profi bei Bayern, über den der damalige Manager Uli Hoeneß einst sagte, manche Spieler müsse man vielleicht auch mal zu ihrem Glück zwingen. Thomas Berthold war vom AS Rom gekommen, um in München als Libero zur Leitfigur zu werden. Doch in der Zentrale agierte er schlecht, wenn er rechts spielte, spielte er stärker. Berthold aber ließ sich nicht umstimmen, anders als Kimmich akzeptierte er die Option nicht. Er wurde zu einem der größten Flops seiner Zeit.

Man kann aus der Vergangenheit lernen - und Kimmich scheint sich zu seinem Glück zwingen zu lassen. Im Confed Cup-Finale stritt er leidenschaftlich mit seinem Teamkollegen Arturo Vidal auf Chiles Seite. Nicht nur in der Szene hat man gesehen, dass da einer bereit ist, sich schweren Aufgaben zu stellen. Das Erbe von Philipp Lahm gilt in den nächsten Jahren als so ziemlich die größte Herausforderung im deutschen Fußball.

Andreas Werner