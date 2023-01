Käpt‘n Kimmich: Wirbel um seinen Jubel – Hat er von Rashford abgekupfert?

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

„Bis zur letzten Minute an sich glauben“ soll die Botschaft des Jubels sein. © IMAGO/Passion2Press/Markus Fischer | IMAGO/PA Images/Tim Goode | Montage: tz

Bayern-Star Joshua Kimmich sorgte mit seinem letzten Tor für Trubel - aber nicht wegen dem Treffer. Stattdessen wurden Vorwürfe wegen einer Geste laut.

München - Mit ein paar Tagen Verspätung hat man auch auf der Insel das späte Traumtor von Joshua Kimmich (27) zum 1:1-Ausgleich gegen den 1. FC Köln registriert – und vor allem den anschließenden Torjubel. Zur Erinnerung: Der FC-Bayern-Star feierte sein Tor mit dem Zeigefinger auf der Schläfe. In England lag daher die Vermutung nahe, Kimmich hätte diese Geste von Marcus Rashford (25) von Manchester United abgekupfert.

Leider müssen wir die englischen Boulevard-Kollegen an dieser Stelle enttäuschen: Besagte Geste hat Kimmich schon seit geraumer Zeit in seinem Repertoire. Ein Blick in die sozialen Medien beweist, der Nationalspieler garniert jedes seiner Fotos mit der entsprechenden Emoji-Kombination (Pikotgramm). Und: Als Kimmich vergangenen Oktober beim 5:2-Pokalsieg in Augsburg die zwischenzeitliche 2:1-Führung nach einem Rückstand besorgte, jubelte er ebenfalls mit dem Fingerzeig:

FC Bayern: Kimmich hat Torjubel nicht von Rashford abgeschaut

Aber weshalb entschied sich der aktuelle Bayern-Kapitän für diese Art des Jubels? Kimmich wollte damit verdeutlichen, dass Spiele auch im Kopf entschieden werden – und man bis zum Schluss an sich glauben und das Vertrauen in sich haben soll, etwas erreichen zu können. Heißt im Klartext: Joshua Kimmich ist nach überstandenem Zwischentief nach dem blamablen WM-Auftritt der deutschen Nationalmannschaft mental wieder bei 100 Prozent.

Das Thema Mentalität spielt übrigens auch für Trainer Julian Nagelsmann (35) eine entscheidende Rolle, auch wenn er es anders formuliert: „Für mich geht es nicht um Mentalität, sondern um Einstellung und besser: Haltung.“ Demnach ist Kimmich kein Mentalitäts-, sondern ein Einstellungsmonster. (bok, pk)