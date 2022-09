Heftiger Kopftreffer bei Kimmich: Bayern-Star spricht über seine Gesichtsverletzung

Von: Sascha Mehr

Joshua Kimmich vom FC Bayern München sah nach dem Auswärtssieg gegen Inter Mailand in der Champions League schwer gezeichnet aus. © IMAGO/ULMER

Joshua Kimmich vom FC Bayern München holt sich beim Champions League-Auftakt gegen Inter Mailand ein blaues Auge ab.

Mailand/München – Der FC Bayern München ist perfekt in die Champions League-Saison 2022/23 gestartet. Beim italienischen Top-Klub Inter Mailand gab es einen verdienten 2:0-Erfolg, der nie gefährdet war. Offensivspieler Leroy Sane war es, der seine Mannschaft mit dem 1:0 auf die Siegerstraße brachte. Der zweite Treffer, ein Eigentor des Mailänders D’Ambrosio, bedeutete schon die Vorentscheidung. Mit dem Sieg hat der FC Bayern München die erste Aufgabe auf dem Weg zum Gruppensieg erfüllt

FC Bayern München holt Auftaktsieg in Mailand

„Wir hatten insgesamt eine gute Kontrolle, haben ein paar Chancen zugelassen, aber hatten am Ende noch mehr Chancen, als wir Tore gemacht haben. Wir hätten dem Gegner die Niederlage früher aufdrücken können, dann wäre das Spiel nicht so intensiv gewesen. Es war nie brandgefährlich, aber Inter hat immer eine gewisse Gefahr, weil sie gute Einzelspieler haben. Insgesamt haben wir verdient gewonnen“, sagte FC Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach der Partie zum Streamingdienst DAZN.

Sane und Kimmich bekamen vom Coach ein Extralob für den Treffer zur 1:0-Führung. „Insgesamt war das ein super Job von Josh und eine super Annahme von Leroy. Schwer zu kontrollieren, das macht er schon sehr stark“, so Nagelsmann. Kimmich zeigte nicht nur diesen überragenden Pass, sondern ordnete das Spiel des FC Bayern München auch und warf sich zudem in jeden Zweikampf.

FC Bayern München: Joshua Kimmich gibt Entwarnung anch Zusammenprall

Nach der Partie bei Inter Mailand sah Joshua Kimmich im Gesicht aber gezeichnet aus, denn er hatte ein blaues und blutunterlaufenes Auge. Doch was war passiert? Bereits in der ersten Hälfte zog er sich diese Verletzung nach einem Zusammenprall mit Teamkollege Marcel Sabitzer zu. Kimmich spielte die Partie aber durch und ließ sich auf dem Platz nichts anmerken.

Entwarnung gab es von Kimmich selbst aber bereits kurz nach Abpfiff. Auf dem Weg zum Mannschaftsbus des FC Bayern München gab er ein Update über die Verletzung im Gesicht: „Mir geht‘s gut. Bis Samstag bin ich wieder fit.“ Am Wochenende geht es in der Bundesliga um Punkte. Gegner in der heimischen Allianz Arena ist der VfB Stuttgart. Nach zwei Remis in Folge will der FC Bayern München endlich auch wieder in der Liga drei Punkte einfahren.

Unterdessen droht Martin Demichelis mit der U23 des FC Bayern München der Sturz auf einen Abstiegsplatz in der Regionalliga Bayern. Nach der Pleite bei Schlusslicht Augsburg II kommt am Samstag der SV Heimstetten ins Grünwalder Stadion. (smr)