Bernat gesteht: Ich dachte an Abschied

Die Nummer 14 hat beim Rekordmeister Tradition. Claudio Pizarro trug sie lange auf dem Rücken, Xabi Alonso beendete mit ihr sogar seine Karriere. Und nun? Hat sie sich Juan Bernat gekrallt!

München - Beim 9:1-Testsieg am vergangenen Sonntag gegen Erlangen-Bruck trug der Spanier sie zum ersten Mal, dabei war er die Spielzeiten zuvor stets mit der 18 aufgelaufen. Warum es jetzt aber doch die 14 sein soll, verrät der 24-Jährige in der tz.

„Ich hatte die 14 bereits während meiner Zeit bei Valencia“, so Bernat. „Die Nummer hat mir schon immer gefallen.“ Und das hat einen ganz einfachen Grund: Mit Aberglauben hat es wenig zu tun, es ist vielmehr eine Hommage an das Idol seiner Jugendzeit. „Vicente Rodríguez“, verrät Bernat. „Er war Linksaußen bei Valencia und hat mit der 14 gespielt. Als Xabi zurückgetreten ist, habe ich sie mir geschnappt. Ich wollte sie bereits nach Claudios (Pizarro, d.Red.) Weggang, damals war aber Xabi schneller.“Und so ging Bernat diesmal schnurstracks zu Teammanagerin Kathleen Krüger und bat sie, die 14 an keinen der Neuzugänge zu vergeben, sondern für ihn zu reservieren.

Bernat: „Ehrlich gesagt habe ich auch mal über einen Wechsel nachgedacht“

Viel wichtiger als die Nummer auf dem Rücken dürfte für Bernat jedoch die Anzahl an Spielminuten sein, die er nächste Saison absolviert. Vergangene Spielzeit war ihm meistens ein Plätzchen auf der Bank reserviert, der quirlige Linksverteidiger kam gerade mal auf 25 Partien, in deen er immerhin vier Tore erzielte. Kein Wunder, dass Bernat Abschiedsgedanken hegte. „Ehrlich gesagt habe ich auch mal über einen Wechsel nachgedacht“, so der Iberer im Gespräch mit der tz. „Einfach aufgrund der fehlenden Minuten auf dem Platz. Ich bin noch jung und das Einzige, was ich will, ist, so viel wie möglich zu spielen und so als Fußballer zu wachsen. Ich habe hier noch zwei Jahre Vertrag, und momentan bin ich noch da. Ich weiß, wie schwer es ist, aber wenn es geht, will ich hier um meinen Platz kämpfen.“

Ein Platz, der an der Säbener Straße mit enormem Konkurrenzkampf verbunden ist. Hinten links ist das Revier von David Alaba. War er fit, hat er gespielt. Und das geschah in 47 Spielen vergangene Saison, also knapp doppelt so oft als im Falle des Spaniers. „Natürlich ist es nicht einfach. Wir sind hier bei Bayern München, wo der Konkurrenzkampf groß und jede Position hart umkämpft ist“, so Bernat.

Doch auch die aktuelle Saisonvorbereitung ging nicht blendend los für Bernat. Im Training zog er sich eine Knöchelblessur zu, die ihn einige Tage vom Platz fernhielt. Gegen Erlangen-Bruck durfte er jedoch wieder eine Halbzeit ran – und war recht zufrieden. „Es ist alles wieder gut. Ich habe gut gespielt und genau das ist es, was ich will: spielen. So viel wie möglich.“

Ab sofort mit der Rückennummer 14.

