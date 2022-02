FCB-Talent Marcel Wenig wechselt wohl in die Bundesliga - er würde ablösefrei gehen

Von: Dominik Mittermaier

Teilen

Nachwuchstalent Marcel Wenig vor dem Absprung nach Frankfurt © Imago/Germann/ Eibner-Pressefoto

U19-Nachwuchstalent Marcel Wenig sucht zur Saison 2022/23 eine neue Herausforderung. Eintracht Frankfurt hat wohl das Rennen um den begehrten Deutsch-Griechen gewonnen.

München - Schon seit einigen Wochen kursiert das Gerücht, dass Marcel Wenig (17) mit dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt liebäugelt. Angeblich war auch Borussia Dortmund an dem Offensivkünstler dran. Nun soll sich die Eintracht mit Marcel Wenig geeinigt haben. Nach Informationen von „Sport1“ stehen die Hessen kurz davor, den Transfer abzuschließen.

Julian Nagelsmann ließ ihn bereits während der Sommer-Saisonvorbereitung in der 1. Mannschaft mittrainieren. Allerdings scheint zum jetzigen Zeitpunkt der Schritt zu den Profis beim FC Bayern zu groß zu sein. Die Konkurrenz ist schließlich enorm. Zudem haben die Münchner vor kurzem erst Paul Wanner in den Profikader hochgezogen. Sogar Shootingstar Jamal Musiala hat derzeit immer öfter das Nachsehen, sodass ein Startelf-Einsatz selbst für ihn immer seltener wird, jetzt da alle Offensivkräfte wieder voll einsatzfähig sind.

Marcel Wenig zu Eintracht Frankfurt: Spielpraxis in der U23 - Langfristig bei den Profis etablieren

Dennoch strebt das Nachwuchstalent früher oder später ein Engagement in Deutschlands höchster Spielklasse an. Beim FC Bayern dürfte Wenig vorerst nur in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz kommen. Seinen auslaufenden Vertrag möchte Wenig nicht verlängern.

Laut „Sport1“-Informationen soll es sein Ziel sein, sich bei Eintracht Frankfurt vorerst im Training der 1. Mannschaft aufzudrängen und parallel in der neu zusammengestellten U23 Spielpraxis zu sammeln. Frankfurt hatte in letzter Zeit einige Nachwuchskicker verloren, da die Reserve vorübergehend aufgelöst wurde. Zur neuen Saison soll es aber wieder eine 2. Mannschaft geben, unter anderem mit dem Neuzugang vom FC Bayern. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA (Dominik Mittermaier)