Nagelsmanns Nagelprobe: Bayern gegen Augsburg und Villarreal unter Druck

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Julian Nagelsmann muss die Niederlage von Villarreal verdauen. © SVEN SIMON/imago-images

Für den FC Bayern steht vor dem Rückspiel gegen Villarreal noch die Pflichtaufgabe gegen Augsburg an. Trainer Julian Nagelsmann steht unter Druck.

München - Bereits am Tag nach dem 0:1 im Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel bei Villarreal begann die Aufarbeitung der Niederlage. Noch am Donnerstag suchte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (34) laut eigener Aussage das Gespräch mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic (45) und dem Technischen Direktor Marco Neppe (35). „Wir haben über verschiedene Themen gesprochen, auch über einzelne Spieler. Das machen wir aber nach jedem Spiel eigentlich – nach Niederlagen natürlich ausführlicher als nach Siegen“, berichtete Nagelsmann am Freitag. Das Trio habe dabei ausführlich diskutiert und Schlüsse fürs Rückspiel gezogen, „was wir besser machen müssen und was wir verändern können. Wir hatten das Glück, dass sie uns am Leben gelassen haben fürs Rückspiel.“

FC Bayern: Süle und Goretzka spielen gegen Augsburg von Beginn an

Doch bevor der FC Bayern am Dienstag (21 Uhr, Amazon Video) alles dafür tun wird, um doch noch ins Halbfinale der Königklasse einzuziehen, steht am Samstag die Bundesliga-Partie gegen den FC Augsburg an (15.30 Uhr, Sky). Ist das Derby die Nagelprobe zur rechten Zeit – oder eine lästige Pflichtaufgabe?

„Es gibt Spieler, denen tut das Spiel gut und es ist wichtig für sie“, ist der gebürtige Landsberger überzeugt. Namentlich nannte er in diesem Zusammenhang Niklas Süle (26) und Leon Goretzka (27), die gegen den FCA von Beginn an auflaufen werden. Nagelsmann: „Für sie ist es extrem wertvoll. Es gibt aber sicherlich auch Spieler, die das nicht bräuchten im Hinblick auf Dienstag.“



Darüber hinaus werde die Mannschaft sicherlich ein paar Dinge probieren und einstudieren, die auch in Phasen am Dienstag wichtig sein könnten. Nagelsmann: „Es ist ein wichtiges Spiel aus vielerlei Hinsicht. Ob es jetzt gelegen oder ungelegen kommt, ist relativ egal. Wir haben keine Toleranz mehr für Wackler und Ausrutscher. Wir hatten schon ein paar Aussetzer in dieser Saison wie gegen Bochum oder Gladbach. Es geht um unseren inneren Antrieb.“



Nagelsmanns Änderungen für das Villarreal-Rückspiel schon abgenickt

Nagelsmann und sein Trainerteam werden sowohl gegen Augsburg als auch gegen Villarreal intensiv an der Aufstellung und dem jeweiligen Matchplan tüfteln. Den für das Champions-League-Rückspiel hat der Fußballlehrer bereits grob mit seinen Spielern skizziert: „Meine Änderungsvorschläge habe ich alle kundgetan – und die wurden alle abgenickt.“ Als Beispiel nannte Nagelsmann die Position von Flügelstürmer Kingsley Coman (25). „Er hat rechts statt links gespielt. Das ist ja eine klare taktische Idee, die ihn grundsätzlich nicht beeinflusst. King ist ein Spieler, der lieber über links spielt und kein Problem damit hat, nach rechts zu gehen“, sagt Nagelsmann und erklärt: „Wenn er paar Spiele links hat und dann eine Partie auf rechts macht, fehlt ihm so etwas der Rhythmus.“



In den jeweiligen Gesprächen mit den Spielern und der sportlichen Leitung gab es daher ein Bestärken, dass diese Idee weiterhin so bleiben soll: „Wir sollen an die Philosphie glauben und so weitermachen. Jeder ist so selbstkritisch genug, dass er weiß, dass keiner am Mittwoch seine Bestleistung erreicht hat – da schließe ich mich mit ein.“ Heißt im Umkehrschluss: Coman wird wohl auch gegen Augsburg auf rechts starten, um sich schon mal die nötige Sicherheit auf dieser Position für Villarreal zu holen. Manuel Bonke, Philipp Kessler