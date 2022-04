Nagelsmann feilt an Meister-Taktik: Bayern-Trainer hat sich einen Plan gegen den BVB zurechtgelegt

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Julian Nagelsmann ist ein Freund variabler Taktik. Der Bayern-Trainer feilt deshalb an einem konkreten Plan gegen den BVB. Ein Vorteil dürfte dabei der ein oder andere genesene Spieler sein.

München - Die Rechnung ist ganz einfach: Fahren Julian Nagelsmann (34) und seine Mannschaft am Samstag im Topspiel gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr, Sky) drei Punkte ein, ist dem FC Bayern München die zehnte Meisterschaft in Folge nicht mehr zu nehmen. So weit die Theorie. Doch in der Praxis sieht es häufig anders aus. Darum will Nagelsmann nichts dem Zufall überlassen und tüftelt intensiv an seiner Meister-Taktik.

FC Bayern: Trainer Nagelsmann schmiedet Pläne gegen den BVB

Der Bayern-Trainer gilt als Coach, der seine Mannschaft vollumfänglich auf den jeweiligen Gegner einstellt und die Spielweise seiner Mannschaft dementsprechend anpasst. Einen ersten Vorgeschmack gab Nagelsmann. Auf seiner berühmten Taktiktafel war zu sehen, wie die Bayern die Partie angehen wollen. Eine mögliche Interpretation: Mit einem strukturierten Passspiel soll der BVB zum Pressing animiert werden, um anschließend die letzte Pressing-Linie zu überspielen und den freien Raum zum Kontern nutzen zu können.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann mit seiner Taktiktafel. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Julian Nagelsmann ist Freund einer variablen Taktik

Personell kann Nagelsmann pünktlich zum Spitzenspiel wieder aus dem Vollen schöpfen: Nachdem Niklas Süle (26) bereits am Montag vollständig ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, sind seit Dienstag auch die angeschlagenen Kingsley Coman (25) und Lucas Hernandez (26) wieder mit von der Partie.

Dadurch kann Nagelsmann völlig unabhängig vom von den zur Verfügung stehenden Spielern entscheiden, ob er mit Dreier- oder Viererkette ins Spitzenspiel gehen möchte. Nach dem Königsklassen-Aus häufte sich die Kritik, dass die Münchner im 4-2-3-1-System stets am erfolgreichsten gespielt hätten – und nicht in der von Nagelsmann präferierten Grundordnung mit Dreierkette. Doch der Münchner Fußballlehrer ist bekanntlich ein Freund einer variablen Taktik, weshalb er wenig von Grundsatz-Diskussionen über die Abwehr-Formationen hält. Die tz weiß: Einige Führungsspieler begrüßen explizit die Variabilität im Spiel von Nagelsmann. Tenor: Seit Pep Guardiola ist wieder ein Trainer in München, der auf Gegner und Spielstände taktisch reagieren kann.

Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß ärgert sich: „Jedes nicht so gute Spiel wird kritisiert“

Sollte Nagelsmann damit gegen den BVB erfolgreich sein, wäre das auch nach dem Geschmack von Uli Hoeneß, der sich generell mehr Respekt vor dem Gewinn der Meisterschaft erwartet, wie er der SZ sagte. Für den Ehrenpräsidenten ist die Schale „immer das Maß aller Dinge. Ich ärgere mich auch im Fußball, dass die Meisterschaft im Außenwert so runtergekommen ist.“ Die Mannschaft von Julian Nagelsmann liege zwar neun Punkte vorne, so Hoeneß, aber „kein Mensch freut sich, und jedes nicht so gute Spiel wird kritisiert“. Freude hätte sicherlich auch Nagelsmann. Für ihn wäre es die erste Meisterschaft.