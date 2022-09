„Kommt immer von außen“: Bayern-Coach Nagelsmann reagiert gereizt auf Druck-Frage

Der FC Bayern schlittert nach dem 2:2 gegen Stuttgart in eine Krise. Trainer Julian Nagelsmann reagiert nach dem dritten Unentschieden in Folge gereizt.

München – Der FC Bayern kann einfach nicht mehr gewinnen – zumindest in der Bundesliga nicht. Nach drei Siegen zum Start gab es drei Unentschieden – am Samstag das bittere 2:2 gegen den VfB Stuttgart, als der Ausgleich durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit fiel. Die Bayern legen ihren schlechtesten Saisonstart seit zwölf Jahren hin, in der Spielzeit 2010/11 wurde Borussia Dortmund am Ende Deutscher Meister.

Damals standen nach sechs Spieltagen nur acht Punkte zu Buche, heute sind es immerhin deren zwölf. Kurioserweise ist der FC Bayern wieder Tabellenführer, Freiburg und Union Berlin können am Sonntag aber wieder vorbeiziehen. Die erste Krise der Saison trifft die Bayern nach dem verheißungsvollen Start völlig unvorbereitet, Trainer Julian Nagelsmann reagiert gereizt.

FC Bayern: Nagelsmann redet Druck-Frage weg und beschwert sich über Einflüsse von außen

Dem FC Bayern könnte in der Bundesliga nun in den nächsten Wochen die Verfolgerrolle drohen. Eine ungewohnte Situation für den Rekordmeister. Der Druck nach drei Remis in Folge steigt. Nagelsmann wollte davon nach Abpfiff in der Allianz Arena nichts wissen.

„Ich weiß nicht, ob der Druck höher geworden ist. Druck ist ja etwas sehr Subjektives, was von Außen immer kommt“, meinte der 35-Jährige auf der Pressekonferenz nach dem 2:2 gegen Stuttgart. Am Dienstag kommt der FC Barcelona mit Robert Lewandowski nach München.

„Ich gehe die Woche genauso an, wie ich es angegangen wäre, wenn wir das Spiel gewonnen hätten. Wir trainieren morgen, wir trainieren am Montag, analysieren morgen den Gegner fertig. Bereiten uns vor und versuchen, eine gute Idee für Barcelona zu entwickeln. Was schwer wird“, erklärte Nagelsmann gereizt. „Dann versuchen wir, am Dienstag das Heimspiel zu gewinnen. Identisches hätte ich auch gemacht, wenn wir heute 4:0 gewonnen hätten.“

FC Bayern nur Unentschieden gegen Stuttgart: Salihamidzic erwartet Reaktion

Dass es erneut nur zu einem Punkt gereicht hat, dafür hat Nagelsmann eine einfache Erklärung. Die Chancenauswertung stimmt derzeit beim FC Bayern nicht. „Wir haben genügend Chancen gehabt, um ein drittes Tor zu machen. Ähnlich wie gegen Gladbach. Gegen Union gab es auch vier Situationen, wo wir das Tor machen müssen“, analysierte der Coach. „Heute gab es in der ersten Halbzeit zwei freie Abschlüsse aus 16 Metern, die wir drüber geschossen haben. In der zweiten Halbzeit gab es drei Stück davon und ein Eins-gegen-eins auf den Torwart, wo das dritte Tor nicht fällt.“

Kritik für die Leistung der Bayern gab es auch von Hasan Salihamdizic. „Ich bin immer sauer, wenn wir nicht gewinnen. Es war viel zu wenig Bewegung, viel zu wenig Intensität, viel zu wenig von dieser Energie, die wir normalerweise auf den Platz bringen. Die Jungs wissen selber, dass es heute in der Liga nicht gereicht hat. Es sind sechs Punkte, die uns fehlen. Das sind mindestens vier zu viel“, ärgerte sich der Sportvorstand. „Am Dienstag muss es besser werden. Wir müssen zwei Gänge hochschalten, gegen Barcelona sogar drei. Mit Barcelona kommt jetzt eine Topmannschaft.“

FC Bayern: Unzufriedene Stars? Müller ist „heute sauer“

Nagelsmann muss die Mannschaft nun schleunigst wieder in die Spur bringen. Keine leichte Aufgabe, unzufriedene Stars sollen intern schon Druck gemacht haben. Einer, der sich stets für ein angenehmes Betriebsklima einsetzt, ist Thomas Müller, der nach dem Bayern-Patzer „heute sauer“ ist - und dem Reporter eine freche Gegenfrage stellt. (ck)