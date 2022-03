Nach Slapstick-Eigentor: Julian Nagelsmann erklärt Gefühlswelt von Thomas Müller - und resümiert das Spiel

Von: Patrick Mayer

Eigentor beim FC Bayern: Thomas Müller. © IMAGO / ActionPictures

Thomas Müller passiert gegen Bayer Leverkusen ein kurioses Eigentor. Nach dem Spiel plaudert Julian Nagelsmann über die Stimmung des Bayern-Stars.

München - Bayern-Star Thomas Müller* konnte es kaum glauben. Der Angreifer der Münchner hatte beim 1:1 im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen getroffen. Zielstrebig. Kaltschnäuzig. Schnörkellos. Nach einer Standard-Flanke stand der 32-jährige Oberbayer da, wo ein Torjäger stehen muss. Einzig: Der Weltmeister bugsierte den Ball gegen die Rheinländer in das falsche Tor. Und zwar in das des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters*.

FC Bayern: Thomas Müller schießt gegen Bayer Leverkusen ein Eigentor

Die bajuwarische Identifikationsfigur glich damit in der 36. Minute die Führung durch FCB-Kollege Niklas Süle (18.) wieder aus. Mehr noch: Nach dem Slapstick-Eigentor kam ein Bruch in das Spiel des Bundesliga-Giganten, der die „Werkself“ bis zu diesem Zeitpunkt klar dominiert hatte. Müller überrumpelte mit seinem Hechtsprung insbesondere Torwart Sven Ulreich, der am Fünfmeterraum bereit gestanden wäre, um den Ball sicher zu fangen.

Ein Müller-Rückschlag, und das ausgerechnet vor dem so wichtigen Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen RB Salzburg (Dienstag, 21 Uhr, hier im Live-TIcker)*? Nach der Partie gegen Bayer 04 gewährte Bayern-Trainer Julian Nagesmann Einblicke in die Gefühlswelt des Weltmeisters, der für seine lustige und unbekümmerte Art bekannt ist.

Im Video: Gegen Leverkusen - Müller-Eigentor bringt FC Bayern um den Sieg

„Die erste halbe Stunde war sehr gut von uns, da hatten wir sehr gute Kontrolle. Es hat das zweite Tor gefehlt. Dann bekommen wir das Tor, das war vermeidbar. Danach haben wir Glück und müssen in Rückstand geraten. Wir hatten zu einfache Fehler. In der zweiten Halbzeit hatte Leverkusen drei gute Konter. Uns hat etwas der Punch gefehlt“, meinte Nagelsmann auf der Pressekonferenz zum Spiel. Der 34-jährige Oberbayer erzählte weiter: „Der Punkt geht für beide Teams in Ordnung. Thomas Müller ist nicht happy, aber auch nicht mega niedergeschlagen. Das passiert den Besten, es wird ihn nicht nachhaltig umhauen.“

FC Bayern: Erstes Eigentor von Thomas Müller in der Bundesliga

Zur Einordnung: Es war das erste Eigentor Müllers im 407.-Bundesliga-Spiel* überhaupt. Eines, das es allemal in die Anekdoten-Liste zu dieser Saison schaffen dürfte. (pm) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

