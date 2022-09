Nach Barcelona-Sieg: Nagelsmann muss rotieren - wen nimmt er gegen Augsburg raus?

Von: Philipp Kessler

Viele Bayern-Stars sind in Top-Form. Da fällt für Trainer Julian Nagelsmann die Wahl schwer. Wen trifft es im nächsten Bundesliga-Spiel gegen Augsburg?

München - Gerade zwei Wochen ist es erst her, da hat Julian Nagelsmann Einblick in sein Trainerbüro gegeben. Vor der Saison, sagte der Coach des FC Bayern, seien diverse Spieler vorstellig geworden und hätten nach Neuzugängen gerufen. Als Anschauungsobjekt wählte Nagelsmann passenderweise Leon Goretzka aus. Er sagte: „Derjenige, der Verstärkung gefordert hat, kann ja jetzt nicht sagen, ,Hey, aber nicht auf meiner Position!‘“ Ein fiktives Beispiel, so nicht geschehen. In der Debatte um Stammplätze aber mehr als passend.

Leon Goretzka macht seinem Ärger nach dem Barcelona-Sieg Luft

Der Nationalspieler hatte seinem Ärger über angeblich falsche Berichterstattung zu seiner eigene Unzufriedenheit nach dem 2:0 gegen den FC Barcelona Luft gemacht. Ein Kabinen-Brodeln, stellte er klar, gebe es nicht; alles Schwachsinn. Trotzdem ist jedem bewusst, dass auch ein Kader aus knapp 20 Top-Profis mit dementsprechend hohen Ansprüchen nur Erfolg garantiert, wenn das Teamgefüge stimmt. Vehement wird öffentlich an die Spieler appelliert, auch intern, sagt Hasan Salihamidzic, „sprechen wir viel darüber“. Es ändert aber nichts daran, dass jede Woche Entscheidungen anstehen. Wer darf mit aufs Karussell – wer fliegt raus?

„Im Großen und Ganzen“, sagt Oliver Kahn, „war es beim FC Bayern schon immer so – es gibt viele gute Spieler, wir werden jeden einzelnen brauchen.“ Warme Worte, denen der Boss aber eine Ansage hinterherschiebt: „Es ist schwierig, wenn der andere für einen spielt, da muss man mal ins Bett beißen und es trotzdem respektieren.“ Nagelsmann stellt sich trotzdem auf Tag X ein, an dem nicht mehr alle einen Bankplatz ertragen. Je größer die Spiele werden, desto eher rückt er.



In jedem Mannschaftsteil gibt es ein Gerüst

Schon jetzt gibt es in allen Mannschaftsteilen Dauerbrenner, ein Gerüst, um das rotiert wird. Dass in der Reihe vor Kapitän Manuel Neuer nun ausgerechnet Lucas Hernandez ausfällt, passt Nagelsmann daher nicht in den Kram. Nach acht Startelfeinsätzen in zehn Saisonspielen rückt nun Matthijs de Ligt (5 Startelf-Einsätze) in den Fokus. Der Neuzugang galt bisher als dritte Wahl neben Dayot Upamecano (8), der gestern nicht trainierte. Fällt er aus, steht Benjamin Pavard (8) parat, der dann seinen Platz auf der rechten Bahn für Noussair Mazraoui (2) räumt.

Im Mittelfeld lauert hinter Joshua Kimmich (10) und Marcel Sabitzer (8) Goretzka (1). Noch enger geht es in der Reihe davor zu, wo aktuell Serge Gnabry (5) als zweite Wahl gilt. Thomas Müller (9) fand die verordnete Pause gegen Union (1:1) nur mittelgut, Leroy Sané (5) und Jamal Musiala (6) harmonieren immer besser. Dazu bekommt Superstar Sadio Mané (9) viel Spielzeit – man wartet auf den Durchbruch.



Prognose für das Auswärtsspiel am Samstag in Augsburg: Gnabry darf ran, ein Offensiv-Star dafür raus. Sollte kein Problem sein – glaubt man Goretzka: „Wir sind alle zufrieden.“ hlr, pk

