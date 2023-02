Ansu Fati wird mit FC Bayern in Verbindung gebracht: Nagelsmann als treibende Kraft?

Von: Marcus Giebel

Tut sich was beim FC Barcelona? Bayern-Trainer Julian Nagelsmann soll sich für Ansu Fati interessieren. © IMAGO / Ulrich Wagner

Talente des FC Barcelona sind eigentlich immer begehrt. In den Fokus vieler Topklubs rückt nun offenbar Ansu Fati. Dabei soll sich einem Bericht zufolge der FC Bayern auch dank Julian Nagelsmann hervortun.

München – Dem FC Barcelona hat der FC Bayern in dieser Saison mal wieder die Grenzen aufgezeigt. Mit zwei Zu-Null-Siegen in der Gruppenphase mit dafür gesorgt, dass das Achtelfinale der Champions League ohne die Katalanen über die Bühne geht. Dennoch richtet sich der Blick von Trainer Julian Nagelsmann offenbar noch regelmäßig auf den anderen großen FCB.

So berichtet zumindest die in Barcelona ansässige Sportzeitung Mundo Deportivo, der 35-Jährige würde sich sehr für ein großes Talent des Spitzenreiters in LaLiga interessieren. Die Rede ist von Ansu Fati, der die Rekorde als jüngster Torschütze der Champions League und des FC Barcelona hält. Dem Bericht zufolge sollen sieben Vereine am 20-Jährigen interessiert sein, darunter gleich vier aus der Premier League. Namentlich genannt werden der FC Arsenal, Tottenham Hotspur und eben der FC Bayern.

FC Bayern an Barca-Talent dran? Ansu Fati besitzt Ausstiegsklausel von einer Milliarde Euro

Dabei habe sich Nagelsmann besonders in Position gebracht, die Münchner seien sehr angetan vom Flügelspieler. Ein Angebot gebe es allerdings noch nicht. Ohnehin sollten die Zahlen rund um Fati zunächst einmal abschrecken. Erst im Oktober 2021 verlängerte der in Guinea-Bissau geborene Youngster seinen Vertrag bis 2027. Die in Spanien übliche Ausstiegsklausel wurde auf eine Milliarde Euro festgelegt. Dafür ließe sich trotz wildester Transfermarktzeiten gut und gerne eine komplette Startelf auf Weltklasseniveau zusammenkaufen.

Andererseits sind auch diese festgeschriebenen Ablösesummen natürlich nicht in Stein gemeißelt. Und dass die „Blaugrana“ durchaus auf frisches Geld angewiesen sind, weiß sowieso jeder Konkurrent. So wurde jüngst die Registrierung des neuen Vertrags von Gavi – einem weiteren großen Talent – zur echten Hängepartie, ehe ein Gericht einschritt und zugunsten des Klubs entschied.

Video: Cancelo und Sommer laut Umfrage die Top-Wintertransfers

FC Bayern und Ansu Fati: Barca-Talent kommt unter Xavi fast immer von der Bank

Der 18-Jährige, mit dem der FC Bayern auch schon in Verbindung gebracht wurde, ist jedoch im Gegensatz zu Fati unter Trainer Xavi absoluter Stammspieler. Zuletzt sogar auf dessen eigentlicher Stammposition auf dem Flügel. Fati kam zwar in jedem der bislang 31 Pflichtspiele der Saison zum Einsatz, stand jedoch nur neunmal in der Anfangsformation und spielte nur zweimal durch.

Als Robert Lewandowski Anfang des Jahres gesperrt fehlte, fand sich der 1,78 Meter messende Profi sogar in der Position des Mittelstürmers wieder. Ein Treffer gelang ihm dabei aber nur in der Copa del Rey gegen Drittligist CF Intercity, als sich Barca zu einem 4:3 nach Verlängerung mühte.

Xavi betonte zwar zuletzt: „Man muss Geduld mit ihm haben, die Dinge werden sich für ihn entwickeln. Wir haben großes Vertrauen in ihn.“ Zudem lobte der langjährige Strippenzieher im Barca-Mittelfeld Fatis „großartige Mentalität“ und nannte das Eigengewächs „eine Bereicherung für den Verein“.

Spielt mit 20 Jahren schon seine vierte Profi-Saison: Ansu Fati sucht beim FC Barcelona derzeit seinen Platz in der Mannschaft. © IMAGO / Pressinphoto

Holt der FC Bayern Ansu Fati? Münchner auf dem Flügel eigentlich bestens besetzt

Ein baldiger Abgang des siebenmaligen Nationalspielers und WM-Teilnehmers würde den FC Barcelona fraglos hart treffen. Zumal Fati nach seinem Meniskuseinriss aus dem Oktober 2020 in dieser Saison erstmals wieder ohne Einschränkungen zur Verfügung steht. Doch mit der aktuellen Jokerrolle wird sich der Rechtsfuß sicher nicht auf Dauer anfreunden – zumal mit Ousmane Dembele aktuell ein anderer Flügelspieler wegen einer Oberschenkelverletzung fehlt.

Womöglich also wird das Thema Fati und FC Bayern noch einmal wirklich konkret. Auch wenn in München mit Sadio Mane, Leroy Sane, Serge Gnabry, Kingsley Coman und als zusätzlicher Option Jamal Musiala die Flügel auf längere Sicht bestens besetzt scheinen. Aber im Fußball kann es bekanntlich immer ganz schnell gehen - in die eine wie die andere Richtung. Nicht nur im Spiel selbst.

Eine Vorarbeit scheinen Nagelsmann und Co. zumindest geleistet zu haben, glaubt man dem Artikel aus Barcelona. Dass eine solche Vorbereitung Gold wert sein kann, zeigte sich erst vor wenigen Tagen, als mit Joao Cancelo kurzfristig einer der besten Außenverteidiger der Welt an die Säbener Straße gelockt wurde. Es wäre also alles andere als verwunderlich, wenn der Bayern-Coach im Blick behält, wie sich die Situation von Fati entwickelt. (mg)