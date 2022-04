Nagelsmann spricht über seine Bayern-Freizeit: „Man muss dem Brazzo auch mal sagen ...“

Julian Nagelsmann steht beim FC Bayern München unter großem Druck. Trotzdem findet er Wege, um abzuschalten. Das hat der Trainer nun in einem Interview verraten.

München - Der April wird anstrengend für Julian Nagelsmann und den FC Bayern München*, der Spielplan ist eng getaktet. Besonders nach der 1:2-Niederlage gegen Villarreal ist der Druck für den 34-Jährigen vor dem Rückspiel am kommenden Dienstag hoch. Am Samstag steht dann schon wieder Bundesliga an, der FC Augsburg ist in der Allianz Arena zu Gast. Es ist also viel los beim Rekordmeister.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech FC Bayern München Cheftrainer Ex-Stationen als Cheftrainer: TSG Hoffenheim U17 und U19, TSG Hoffenheim, RB Leipzig

FC Bayern: Maschine bestimmt Burnout-Risiko von Chef-Trainer Nagelsmann

Der Druck im Milliarden-Geschäft Fußball ist also allgegenwärtig, vor allem für einen Trainer wie Nagelsmann. Schließlich steht er bei einem Topklub (alle Titel des FC Bayern in der Übersicht) an der Seitenlinie, trägt die sportliche Verantwortung. Bei so viel Arbeit könnte man schon einmal psychische Probleme bekommen. Das weiß auch der Coach. „Du hast ja immer den Drang, die ganze Zeit das Handy in der Hand zu haben, dich mit Transfers zu beschäftigen“, erklärt er nun in einem „Amazon Prime“-Kurzfilm mit Sebastian Hellmann*.

Dass ihm die Belastung zu groß wird, hat Nagelsmann noch nicht erlebt. Auch, weil er seine Bayern-Freizeit gezielt wahrnimmt. Da gehöre es eben auch mal dazu, sich beim Sportvorstand abzumelden: „Dann muss man bewusst auch mal dem Brazzo sagen, ich bin mal einen Tag raus“, meint Nagelsmann weiter. Er beschäftigt sich mit Themen der Psychologie und mentalen Gesundheit, wie er weiter verrät. So habe der Bayern-Coach auch sein Burnout-Risiko testen lassen. „Da machst du IQ-Tests, Stress-Resistenz-Tests gegen verschiedenste visuelle und auditive Reize“, erklärt der Trainer des Rekordmeisters. „Und dann gibt‘s so Test-Protokolle, die dir dann eine prozentuale Wahrscheinlichkeit rausspucken, dass du irgendwann einen Burnout kriegst oder nicht.“ Bei Nagelsmann liegt das Burnout-Risiko der Maschine zufolge bei null Prozent - ein echter Glücksfall.

Verantwortlich für den sportlichen Erfolg des FC Bayern München: Trainer Julian Nagelsmann (l.) und Sportvorstand Hasan Salihamidzic. © Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Julian Nagelsmann: Privates Gespräch mit Ralf Rangnick

Nagelsmann ist trotzdem für das Thema sensibilisiert. 2019 trat er die Nachfolge von Ralf Rangnick als Trainer von RB Leipzig an, Rangnick war in der Folge als „Head of Sport and Development Soccer“ für RB unter Vertrag. Seine zehnmonatige Auszeit aufgrund eines Burnouts war ein Thema zwischen den beiden, wie Nagelsmann verrät: „Ich glaube, das ist ein furchtbares Gefühl. Ich habe da auch mal mit Ralf drüber gesprochen.“

Aus Nagelsmanns Sicht bleibt natürlich die Hoffnung, dass die Maschine Recht behält - und ihn das Schicksal „Burnout“ nicht ereilt. (mha)