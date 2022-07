„Ein brillanter Spieler“: Nagelsmann schwärmt von Kane und zählt zahlreiche Vorzüge auf

Von: Stefan Schmid

Bei der zweiten Station der US-Tour in Green Bay outet sich Julian Nagelsmann als großer Fan von Harry Kane, sieht aber eine Hürde bei einer möglichen Verpflichtung.

Green Bay - Nachdem sich bereits Oliver Kahn zur potenziellen Verpflichtung von Stürmerstar Harry Kane geäußert hatte, zieht Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nach. Der Übungsleiter ist voll des Lobes für den englischen Mittelstürmer, hebt allerdings auch eine Problematik hervor, die einer möglichen Verpflichtung im Weg stehen könnte.

FC Bayern intensiviert werben um Kane

Die Lobesbekundungen vonseiten des FC Bayern in Richtung Harry Kane - bei Tottenham Hotspur unter Vertrag - nehmen an Intensität und Schlagzahl in den letzten Tagen deutlich zu. „Kane ist ein brillanter Spieler, einer der zwei oder drei Mittelstürmer, die diese Position wirklich spielen können“, legte Julian Nagelsmann im Lambeau Field, wo sich der deutsche Rekordmeister am Sonntag (1 Uhr deutscher Zeit) mit Manchester City messen wird, am Freitagabend (22.07.) nach.

Damit nicht genug der großen Worte, denn der FCB-Trainer attestiert Kane „einen sehr starken Körper, gute Füße [und] einen guten Kopfball“. Alles Voraussetzungen, um in der Bundesliga erfolgreich zu sein. „Es wäre möglich, dass er in der Bundesliga viele Tore macht“, ist auch Nagelsmann von den Qualitäten des Stürmers überzeugt. Es ist offensichtlich, dass der dreimalige Torschützenkönig der Premier League ganz oben auf der Wunschliste des Bayern-Coaches steht.

Nagelsmann: Kane „ist sehr teuer“

Aber wie auch schon Kahn den Begriff „Zukunftsmusik“ nutzte, spricht auch Nagelsmann jetzt, wenn es um Kane geht, von „der Zukunft“. In diesem Sommer scheint ein Transfer des englischen Nationalstürmers wohl außerhalb der Möglichkeiten. Somit werden die konkreten Planungen auf nächstes Jahr vertagt. Aber auch beim Blick in die Zukunft räumt Nagelsmann ein, dass Kane „sehr teuer“ ist und es auch in einem Jahr „sehr schwer für Bayern“ werden wird, den Engländer an die Säbener Straße zu locken.

Für diese Saison sind die Planungen nach den Verpflichtungen von Sadio Mané und Matthijs de Ligt bezüglich absoluter Top-Transfers ohnehin abgeschlossen. Für die Kaderbreite soll aber noch der ein oder andere Neuzugang kommen. So stehen die Bayern unmittelbar vor der Verpflichtung eines französischen Sturmjuwels. (sch)